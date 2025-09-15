El director de La Vuelta: "Las normas de participación las pone la Unión Ciclista Internacional"

Javier Guillén, director de la Vuelta, ha lamentado "la imagen que ofreció la Vuelta" con la cancelación de la última etapa por la invasiones de la calzada e incidentes por parte de los manifestantes propalestinos, durante una rueda de prensa este lunes en Madrid.

El día después a las, ya históricas, imágenes de las protestas propalestinas que obligaron a suspender los últimos compases de la etapa final de La Vuelta se resume en reflexiones, críticas y posicionamientos de sobra conocido antes de que se produjeran las manifestaciones en el corazón de Madrid. El director de la organización de esta cicla ciclista, Javier Guillén, ha condenado este lunes lo sucedido, señalando que "es absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió", en cuanto a la seguridad de los participantes y asistentes.

Guillén ha vuelto a descargar la responsabilidad de la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech, el gran punto de fricción y explicación de por qué el ciclismo acapara estas escenas de protesta, en su imposibilidad competencial para expulsarles. "Lo hemos explicado, lo hemos dicho, nos guiamos por la normativa de la Unión Ciclista Internacional [UCI], es a ella a quien compete el marco competencial regulatorio", ha esgrimido el director La Vuelta, recordando que "las normas de participación las pone la UCI, es a ella a quien le corresponde regular el derecho de participación de la carrera".

Al mismo tiempo, Guillén ha expuesto que "no hemos querido entrar nunca en ningún debate" porque "hemos estado siempre concentrado en hacer lo que teníamos que hacer, que era sacar adelante la carrera". En ese punto, defiende dicha posición, remarcado que es "absolutamente legítima".

Guillén: "Que nadie entienda esto como una guerra, nosotros no íbamos a combatir a nadie"

Por otro lado, Guillén también ha puesto sobre la mesa que "igual que nosotros manifestamos respeto por la manifestación, exigimos respeto por la carrera y nuestro ciclistas", dejando entrever que no este último aspecto no ha estado garantizado. "El derecho de manifestación protege a quienes libre y pacíficamente quieren expresar su opinión", subraya, concretando que junto a la anterior son "dos cuestiones que deben ser siempre compatibles". En este aspecto, el director de La Vuelta ha reclamado "que nadie entienda esto como una guerra [su labor, la propia organización de la competición deportiva], nosotros no íbamos a combatir a nadie".

Preguntado sobre el desarrollo del arranque del Tour de Francia, que en la próxima edición tiene a Barcelona como punto de partida, y la posibilidad de que también recoja escenas de boicot, Guillén ha indicado que "no quiero especular con esa posibilidad, Barcelona va a tener un [arranque] gran Tour de Francia". Con todo, ha admitido que "tenemos que llevar a cabo una discusión interna y buscar las soluciones", al tiempo que ha dejado un mensaje final de esperanza, en el que ha tenido palabras para la invasión israelí sobre la Franja. "De aquí al Tour de Francia, espero que todo esté solucionado", dijo, esperanzado, y remarcando que también espera que "que el conflicto en Gaza esté ya terminado".

