El juez rechaza el último intento de Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de Noelia

Un grupo de personas se reúne para apoyar la ley redactada por iniciativa del gobierno de coalición de izquierdas y legalizar la eutanasia en Madrid.

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado el último intento de la fundación Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven parapléjica de 25 años, Noelia, prevista para mañana tras un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso que presentó su padre.

La entidad ultracatólica, según ha explicado esta mañana en un comunicado, ha solicitado suspender la eutanasia mediante unas medidas cautelarísimas presentadas ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que Abogados Cristianos presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.

No obstante, el juzgado ha denegado las medidas solicitadas argumentando que no es el competente para resolver sobre esa cuestión.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para mañana, según explicó ayer la joven en una entrevista televisiva.

En su último intento fallido por detener la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos ha pedido esta mañana al juzgado de instrucción que acuerde de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- que Noelia sea sometida a un tratamiento psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

En un comunicado, Abogados Cristianos recuerda que el padre de Noelia "ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida" y que ningún miembro de la familia apoya su muerte digna.

Las medidas cautelarísimas han sido solicitadas en nombre de la fundación ultracatólica, que es la que presentó la querella por prevaricación contra los técnicos de la comisión del Departamento de Salud que, en julio de 2024, autorizaron la eutanasia de la joven.