El diario deportivo argentino 'Olé' no puede ser más claro al resumir de esta forma la victoria de España: "Merecido campeón"

La victoria de la selección española de este domingo en la final del Mundial por 1-0 es la gran protagonista del lunes. Los titulares y los elogios al grupo entrenado por Luis de la Fuente no cesan y llegan desde todos los rincones del planeta, incluso desde la propia Argentina.

El partido fue dominado por España desde el primer minuto y hasta el final del mismo, aunque no logró el gol de la victoria hasta la prórroga, cuando Ferrán Torres remató en el minuto 106 a la red un balón desde dentro del área emulando a Andrés Iniesta en 2010. Argentina basó todo a la intensidad, al juego duro y a que Leo Messi sacara magia de una chistera que ya se había quedado sin trucos.

Las estadísticas de la final son un fiel reflejo de lo que se vivió sobre el campo. España tuvo 20 remates, 12 de ellos a puerta, mientras que la selección argentina únicamente disparó en dos ocasiones, sin ninguna ser entre los tres palos. La posesión, 65%-35%, también es un resumen perfecto.

Por ello, los elogios a España no han cesado y hasta el diario deportivo argentino Olé, el periódico de referencia en el país sudamericano, dejó claro en el titular de su crónica que España había sido el justo campeón.

"Merecido campeón: España sometió con fútbol a una Argentina sin respuestas", se puede leer. Además, resumió en el subtítulo lo que había pasado sobre el césped: "Dominó la final y la Selección quedó reducida primero a correr tras la pelota y después a resistir. El corazón, esta vez, no alcanzó".

Sin embargo, otros medios de prestigio también han puesto el foco en la actitud de Argentina. Por ejemplo, el diario The Telegraph ha sido uno de los más duros con la albiceleste. y en la crónica del partido firmada por Jason Burt se califica a sus jugadores de "delincuentes" o "marrulleros". "Fútbol 1. Delincuentes 0", empieza diciendo.