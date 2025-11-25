El PP elude el currículum de Peramato y se toma con "cautela" su propuesta para fiscal

Fotografía de archivo del 23 de noviembre de 2024 de la fiscal Teresa Peramato Martín, una experta en la lucha contra la violencia de género, propuesta como nueva fiscal general.

La propuesta de Teresa Peramato al frente de la Fiscalía General del Estado sitúa en esta institución a una fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, progresista y con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género, materia en la que ha estado involucrada durante buena parte de su carrera.

El Consejo de Ministros iniciará este martes -Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer- el proceso para nombrar a Peramato (Salamanca, 1962) como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que presentó ayer su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo.

Peramato, actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, ha desarrollado buena parte de su carrera como fiscal en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

Las asociaciones profesionales dicen que está llamada a "recuperar la imagen" de "imparcialidad" de la institución, devolviéndole "el prestigio perdido" en estos últimos años. Tiene trayectoria larga y buena hoja de servicios, que es lo que le reclamaba el Partido Popular (PP) al cargo, tras la salida de García Ortiz, así que la pregunta hoy era cómo encajaba el partido conservador esta elección.

La respuesta es que no lo sabemos muy bien, porque el secretario general del PP, Miguel Tellado, que es quien ha sido interpelado por la prensa sobre esta cuestión, ha sido muy sucinto: muestra su "cautela" ante la propuesta e insiste en que "lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo, pese a la condena al fiscal general, que la Fiscalía es su Fiscalía", si "va a seguir utilizándola políticamente como lo ha hecho cuando el fiscal era Álvaro García Ortiz, a su entender". "Su fiscal", dice con retranca. Más allá de eso, no ha valorado aún el currículum de la elegida.

Es lo que ha dicho antes de la la presentación del desayuno informativo del vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, que ha organizado La Razón en Madrid. Pero ya en el acto, ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno y el fiscal saliente. Considera que el fallo del Tribunal Supremo sobre Ortiz es "la primera condena firme al sanchismo" que, según ha dicho, está siendo "desarticulado por los jueces y por las Fuerzas de Seguridad del Estado". En su opinión, esa condena es también la "inhabilitación al Gobierno" que lo situó al frente del Ministerio Público. "El Gobierno del 2% caerá porque es un Gobierno 100% corrupto y es un Gobierno 100% dañino para España", ha añadido, señalando el caso Koldo.

En la Fiscalía General del Estado, insiste, "España ha tenido hasta ayer a un delincuente", según ha dicho. "Llamemos a las cosas por su nombre: España ha tenido hasta ayer a un delincuente al frente de la institución encargada de perseguir los delitos", ha manifestado.

Cuidado con el "acantilado de cristal"

Por su parte, para Sumar, socio de Gobierno del PSOE, es un nombramiento a celebrar, porque España va a tener a una fiscal "de probada solvencia, comprometida con el feminismo y la igualdad" que llega después de la condena "injusta" a Álvaro García Ortiz, según han afirmado fuentes de la formación.

Las fuentes de la formación han compartido a la Agencia EFE la decisión del Ministerio de Justicia y han considerado que el Gobierno está ejerciendo la responsabilidad "que la mayoría conservadora del Supremo no está teniendo". Por ello, ha resaltado la necesidad de continuar "la democratizacion de las instituciones judiciales" cuando, han recordado, aún no se conoce la sentencia del Supremo por la que se ha condenado a García Ortiz.

Además, han criticado al PP por poner en marcha "una estrategia de desestabilización de las instituciones del Estado" para "garantizar la impunidad" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al que se refieren como "un delincuente" que "se ha enriquecido ilegalmente en medio de la angustia y dolor de toda la sociedad durante la pandemia".

También desde la izquierda, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha deseado "suerte" a Peramato, a la que "respeta mucho", y espera que su nombramiento propuesto el Gobierno como nueva fiscal general del Estado no sea un "acantilado de cristal", es decir, que la coloquen por ser feminista en un puesto de mando es un momento de gran dificultad para que fracase.

La dirigente de la formación morada ha realizado estas declaraciones en La hora de la 1 TVE, en las que ha mostrado su esperanza de que el nombramiento de esta fiscal sea para "dejarle hacer justicia feminista" y para acabar con la "justicia patriarcal" que, en su opinión, sigue "desprotegiendo a las mujeres". Irene Montero espera que Peramato pueda enfrentarse con todas las consecuencias a la "derecha judicial golpista que se la va a querer llevar por delante". Dicho esto, ha compartido su deseo de que no sea un "acantilado de cristal", que según su propia definición es cuando en un momento de "una crisis sin precedentes" se pone a una "feminista al frente" con "altísimas posibilidades de fracaso".

Ello, ha dicho, después de que el Gobierno haya guardado el feminismo en un cajón "porque molestaba mucho al presidente". Por ello, ha dicho esperar "de corazón" que Teresa Peramato tenga mucha suerte para impedir que la derecha judicial golpista se la lleve por delante como al fiscal Álvaro García Ortiz, ya que, en su opinión, esta derecha está en contra de la libertad sexual y de todos los derechos feministas.

En el otro extremo ideológico, sin sorpresas: el líder de Vox, Santiago Abascal, ha desconfiado Peramato, pero no por su trayectoria profesional, dice el ultraderechista, sino porque la propuesta de su nombramiento parte del Gobierno de Sánchez, lo que le hace tener todas las "sospechas" y "precauciones". "Ya estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para dar votos de confianza a sus propuestas", ha dicho Abascal en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE sobre la decisión del Gobierno de proponer a Peramato al frente de la Fiscalía General del Estado en sustitución del condenado Álvaro García Ortiz.

Ha advertido de que Sánchez "está en estos momentos huyendo de la justicia y hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas precisamente para protegerse a sí mismo". Por eso, ha subrayado, que el jefe del Ejecutivo no va a tomar ninguna decisión, incluido el nombramiento del nuevo fiscal general, para ponerse en riesgo.

"Francamente, creo que tenemos que estar muy prevenidos", ha alertado el líder de Vox, que además ha calificado de "sorprendente" que Sánchez apele al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, para que "deshaga" el fallo del Tribunal Supremo contra García Ortiz.