El presidente de RTVE habla del futuro inmediato de Marta Gómez Montero tras lo ocurrido en 'Malas Lenguas': "Lamento profundamente el momento que vivió nuestra compañera"
José Pablo López ha comparecido en el Congreso.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha dado explicaciones este lunes en el Congreso de los Diputados tras lo ocurrido en la noche del sábado en Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en La2.
En un momento del programa de tertulia política, la periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató entre lágrimas acusando al presentador de "humillaciones" y citando a Gabriel García Márquez afirmó que prefería "comer mierda" a seguir ahí.
La colaboradora abandonó el plató entre lágrimas acusando al presentador de humillarla: "No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más".
"Hay un libro magnífico que se llama El coronel no tiene quien le escriba, en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda", sentenció.
Jesús Cintora simplemente espetó un "ella sabrá". Horas después, el terremoto estaba servido en redes sociales, donde el programa se convirtió en tendencia y su presentador fue criticado por los de un bando y aplaudido por los de otro.
La polémica se va de madre
"En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas", dijo Cintora en X este domingo, horas después de la polémica.
Ahora, José Pablo López ha anunciado que Marta Gómez Montero volverá este lunes a RTVE, sin explicitar si será en el programa de Cintora. "Su talla como profesional permitirá que vuelva a estar presente en RTVE con toda normalidad", ha afirmado en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
El presidente de RTVE ha querido agradecer a la tertuliana su "normalización del respeto al oficio y su humanidad". "Marta, donde yo esté, allí siempre contaré contigo", ha afirmado ante los parlamentarios presentes.