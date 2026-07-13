Antón Losada pone el foco en "lo más sorprendente" de lo que dice Rajoy de Francia: es el único que se ha fijado 

Es el tema del día y probablemente de la semana. El artículo de Mariano Rajoy en El Debate tras la victoria de España ante Bélgica ha abierto una crisis diplomática con Francia, el próximo rival de España en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En Mañaneros 360, Antón Losada ha hablado de estas palabras del expresidente del Gobierno. Unas declaraciones que el ministro de Exteriores francés ha tachado de estúpidas, racistas o "las dos cosas".

Le ha explicado Losada a Javier Ruiz que habría que escribir "el código Mariano II" porque en el uno "esto no salía". Tirando de ironía ha dicho que si algo ha caracterizado la carrera de Rajoy ha sido "la habilidad" y "la prudencia": "Acuérdate de su frase legendaria que él sólo leía el Marca".

"Seguramente en su cabeza sonaba espectacular" Losada sobre Rajoy

"Seguramente en su cabeza sonaba espectacular. Sobre todo si te estás fumando un puro acompañado de algún tipo de digestivo", ha insistido el analista político, que ha puesto de manifiesto que una vez escrito negro sobre blanco debería de haberse dado cuenta de que sonaba "racista, viejuna y casposa".

También ha puesto el foco en una cosa curiosa: acierta en todo lo que dice de fútbol y deporte y falla en todo lo que tiene con la política, cuando precisamente debería ser al contrario.

"De otras cosas igual no sabe pero de fútbol desde luego. Sabe que son franceses, lo que no son es blancos", ha dicho Ruiz antes de dar paso de nuevo a Losada.

"Lo asombroso de esta pequeña pieza periodística de Rajoy es que la parte de deportes está bien, ahí no se equivoca. Es cuando se pone a hablar de política cuando lo estropea, lo cual no deja de ser sorprendente cuando ha sido presidente del Gobierno. Parece que sabe más de deportes y de fútbol que de política y de relaciones internacionales", ha dicho Losada.

Para el analista, esto sucede en un contexto de racismo que viene por parte de la derecha mediática y política que viene a decir en qué condiciones alguien puede ser considerado español y quién no.