Junts, la única llave del PP para tumbar al Gobierno y una "línea roja" inamovible: "No permitiremos que Vox entre al poder"

Los hipotéticos escenarios electorales o de moción de censura siguen en el aire después de unos días donde la actualidad judicial ha rodeado cada costado del Partido Socialista. Con la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional, la entrada en Ferraz de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso de Leire Díez y un mes de junio repleto de declaraciones como la de Begoña Gómez o David Sánchez, mujer y hermano del presidente, la sensación de inestabilidad es más elevada que nunca en el Ejecutivo.

Ante esta situación, el único partido con mínima capacidad de realizar algún movimiento es el Partido Popular y una moción de censura que parece que nunca llega a falta de un año para que se convoquen las elecciones generales. Desde la formación de Alberto Núñez Feijóo esperan con cautela mientras se desgasta el Gobierno tal y como ha ido informando El HuffPost en los últimos días. Sin embargo, existe una llave que podría cambiar la correlación de fuerzas, un matiz que podría cambiar el escenario y hacer caer Moncloa.

La única formación que no ha rechazado categóricamente el apoyo a una hipotética moción de censura es Junts. El partido independentista catalán lleva meses intensificando su discurso en contra del Ejecutivo y de Pedro Sánchez, llegando a preguntarse "qué motivo tiene para seguir gobernando". De hecho, hace meses que los de Carles Puigdemont rompieron con el Partido Socialista. Ahora y ante el incremento de presuntos casos de corrupción e inestabilidad en la legislatura, la formación emerge como único clavo al que puede agarrarse el Partido Popular.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dado entrevistas a lo largo de toda la semana con este tema como eje de las preguntas y, cómo no, de las respuestas. Mientras que el resto de socios de investidura se mantienen alejados de cualquier movimiento "hasta que no haya una sentencia", como han dicho desde Gabriel Rufián hasta Ione Belarra, Nogueras ha exclamado que "esperan que el presidente del Gobierno convoque elecciones". "Se habla de cuestión de confianza, se habla de elecciones. Nosotros ya lo hemos puesto encima de la mesa cuando tocaba. Y los dos partidos grandes españoles han preferido seguir haciendo ruido", se ha reafirmado en una entrevista este viernes en Telecinco.

Si bien han vuelto a reiterar que no hay una propuesta encima de la mesa por parte del Partido Popular, la posición de Junts es crítica con "los grandes partidos españoles". "Todo el mundo habla muchísimo, pero nadie hace nada. No estamos aquí para poner y sacar gobiernos, pero forma parte de la historia de España que un Gobierno caiga por corrupción", ha asegurado Nogueras este viernes en 'La Hora' de La 1 reafirmándose en que "no tienen ni el botón de la convocatoria electoral ni el de una moción de censura".

Además, ha recordado que hace un año su formación política ya reclamó que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza porque "un gobierno que quiere gobernar, que no tiene mayoría" y no cumple los pactos "está gobernando sin mayoría".

La "línea roja": que Vox toque moqueta

Ante el escenario de una moción de censura, el partido independentista tiene "una línea roja" inamovible que condiciona cualquier movimiento del partido de Alberto Núñez Feijóo: "Junts jamás en la vida va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder". De hecho, también ha remarcado que tras elecciones de 2023 ya impidieron un Gobierno en el que se encontrase Santiago Abascal y los suyos. "En vez de hablar tanto, hemos hecho", ha afirmado Nogueras, que ha indicado que Junts es el único partido "que no interviene en las iniciativas de Vox".

Este jueves el líder de la oposición y del Partido Popular afirmaba que "haría todo lo posible para que hubiera un cambio de Gobierno". "Cuando digo todo es todo", reafirmaba. Dentro de esa totalidad se encuentran los siete diputados de Junts. Sin embargo, Feijóo se encuentra ante la situación de que los dos únicos partidos que le apoyarían son como el agua y el aceite, dos formaciones que no podrían convivir juntos y que se rechazan mutuamente.

Todo ello apunta a que el Partido Popular seguirá esperando a que el Gobierno se consuma poco a poco y que los presuntos escándalos de corrupción sigan desgastando a Pedro Sánchez. "Sánchez debería dejar de esconderse en su agenda internacional. Los problemas los tiene aquí", ha dicho Nogueras que rechaza cualquier "responsabilidad" de sostener a nadie. El éxito de cualquier movimiento de los populares —que todavía no ha puesto encima de la mesa ninguna iniciativa— pasará por hacer un encaje de bolillos o la llave de poder consensuar un adelanto electoral entre Junts y Vox.