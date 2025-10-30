Encuesta | ¿Crees que la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' está siendo "un circo" como ha dicho Pedro Sánchez?

La Comisión de Investigación del 'caso Koldo' que ha llevado este jueves a Pedro Sánchez a declarar en el Senado para responder a las preguntas de los portavoces se está caracterizando por ser especialmente bronca, interrumpida y en algunas ocasiones, muy incómoda y difícil de seguir.

Durante una de las intervenciones del presidente, durante el turno de preguntas de la portavoz de UPN, Mar Caballero, que forma parte del Grupo Mixto junto a VOX, Pedro Sánchez se ha referido a la Comisión de Investigación como "Comisión de difamación". Este comentario ha sido reprochado por el presidente de la Comisión, Eloy Suárez, que le ha pedido al presidente "respeto" por la investigación y por la "institución".

Sin embargo, Sánchez, lejos de retractarse ha ido más allá, y ha afirmado que esto "es un circo". Esta nueva afirmación ha provocado un enfado mayor en el portavoz de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, que le ha espetado al presidente que "¿Comisión de difamación?, ¿Qué respeto tiene usted a esta casa?”.

En cualquier caso, la afirmación de Sánchez ya se ha convertido en uno de los grandes titulares del día, comentado por todo el mundo en redes sociales y compartido por gran parte de la población. Ahora te toca a ti contestar: ¿crees que la Comisión de Investigación que ha sentado a Sánchez en el Senado es "un circo"?