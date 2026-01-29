Encuesta | ¿Qué frase del anuncio de la jubilación de Ábalos te gustaría usar cuando te toque?

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva por su presunta implicación en el 'caso Koldo', ha vuelto a titulares este jueves después de ayer anunciase en redes sociales que renunciaba a su acta de diputado en el Congreso. La decisión, además de permitirle acceder a la compensación económica por su labor en la Cámara Baja, supone un cambio en la aritmética parlamentaria que le permite al PSOE llegar a acuerdos con Junts en los que baste la abstención de dicha formación.

No obstante, esta mañana Ábalos ha emitido un segundo comunicado con la intención de explicar ese paso que ha dado, vinculado con su situación jurídica, y responder a los análisis que se vienen haciendo sobre él. "Frente a los grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada por mi renuncia al acta de diputado, dejo dos preguntas", así comienza la publicación en X -antes Twitter- en la que acaba anunciado que no solo ha entregado el acta. También ha aclarado que se ha jubilado.

El autor de memorables afirmaciones cuando afloraron las noticias sobre su presunta implicación en el 'caso Koldo', como "me penetraron en el ministerio", o expresiones coloquiales y cercanas, como "soy un gilipollas", ha dejado varias frases que amenazan con sentar hemeroteca indeleble. Desde El HuffPost queremos plantearte la siguiente cuestión. Cuando te toque jubilarte, ¿cuál de las siguientes frases de Ábalos te gustaría usar a ti? ¡Vota en nuestra encuesta!

