Es oficial: el Gobierno confirma cuántas llamadas recibe al nuevo número 047 para ofrecer ayuda sobre acceso a la vivienda

El teléfono 047 para ofrecer asistencia e información sobre el acceso a la vivienda ya lleva unas semanas en marcha, y el Gobierno ha compartido por primera vez datos sobre su funcionamiento. Lo ha hecho a colación de una pregunta parlamentaria de varios diputados del PP. Es fácil imaginar que a raíz del decreto de prórroga de alquileres aprobado hace unos días el número de consultas haya crecido exponencialmente.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció a finales del año pasado el nuevo teléfono de numeración corta 047 para ofrecer asistencia y resolver dudas a los ciudadanos sobre distintos aspectos relacionados con la vivienda. Desde dudas sobre los contratos de alquiler o compraventa a preguntas sobre la ley de suelo o la edificación de inmuebles.

Sin embargo, a pesar de que se anunció hace meses, la puesta en marcha del 047 pasó desapercibida. Por eso, a principios de febrero varios diputados del PP en el Congreso presentaron una pregunta para su respuesta escrita al Gobierno. Inquirían al Ejecutivo para saber cuánto había costado este nuevo teléfono 047, qué servicios había dado hasta ahora y qué información estaba proporcionando, y a cuántas personas ha atendido.

Ahora se conoce la respuesta.

Crece el número de consultas

La respuesta del Gobierno se fecha el pasado 18 de marzo, pero no se ha conocido hasta este lunes cuando se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En su breve escrito, el Ejecutivo confirma que este número corto de tres cifras (047) se puso en marcha "para el servicio de atención ciudadana en materia de vivienda".

"El total de llamadas atendidas desde el 26 de enero hasta el 11 de febrero ha sido de 1.102", ha confirmado. Una cifra que puede parecer irrisoria. En los primeros días de funcionamiento de la línea se arroja un saldo de unas 66 llamadas diarias.

Sin embargo, el Gobierno también recuerda que antes de que se pusiera en marcha este servicio de numeración corta la Oficina de Información de Vivienda del Ministerio ya recibió 11.408 llamadas en todo el año 2025, "un 60% más que el año anterior". De media, en los primeros 17 días con el teléfono en marcha, ya duplicó los registros vistos en las llamadas a la oficina el año pasado.

El Gobierno también confirma el "presupuesto total del encargo". Poco más de un millón de euros. También detalla qué tipo de información se presta al ciudadano. "Se pretende que este servicio dé respuesta a cuestiones sobre legislación urbanística y de vivienda, Ley del Suelo y normativa autonómica básica, así como arrendamientos urbanos (Código Civil, extinción de contratos, etc.)".

De hecho, los temas más consultados al teléfono 047 son relacionados con el alquiler, la compra, la vivienda protegida, las ayudas para mejoras de inmuebles y temas sobre las comunidades de propietarios.

Muchas dudas con el decreto de prórroga de alquileres

Si bien la respuesta del Gobierno no da cuenta de ello (ya que el decreto se conoció varias semanas después de los datos conocidos sobre uso del 047), es asumible que el número de llamadas y consultas haya crecido exponencialmente a raíz del anuncio de la prórroga de los alquileres. El Consejo de Ministros aprobó ese real decreto que será convalidado (o no) en el Congreso el mes que viene. Lo hizo a instancias de Sumar.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid exhibió su fuerza hace unos días con una amplia asamblea para resolver dudas en torno a este decreto. La página web que ha lanzado esta organización, Poder Inquilino, también llegó a colapsarse tras recibir múltiples visitas de curiosos y gente con dudas. Estas organizaciones, los sindicatos de inquilinas, animan a los arrendatarios a comunicar a sus caseros por burofax que se acogen a esta prórroga.