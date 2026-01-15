Otro 'grande' da el paso: Francia confirma ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso ante los embajadores galos en el Palacio del Elíseo, en París, el 8 de enero de 2026.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado esta noche que su Ejército empezará una serie de ejercicios militares conjuntos con Dinamarca en Groenlandia y ha asegurado que las primeras tropas ya están en camino hacia este territorio autónomo danés que Washington quiere anexionarse.

"Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica ('Opération Endurance Arctique'). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán", publicó Macron en su cuenta de X.

Previamente, fuentes del Ministerio francés de Defensa ya habían anunciado que el país se sumaría a una misión europea militar en Groenlandia. Macron ha convocado para primera hora del jueves un Consejo de Defensa para estudiar la situación en la isla, pero también lo que sucede en Irán, indicaron fuentes del Elíseo a EFE.

El anunció francés se añade a los realizados a lo largo del miércoles por Alemania, Suecia y Noruega, que han indicado que enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar para incrementar la seguridad en la región. "A invitación de Dinamarca, Alemania participará con otras naciones europeas entre el 15 y el 17 de enero en una actividad de reconocimiento en Groenlandia", informó el Ministerio alemán.

Las declaraciones de Trump han puesto en crisis la alianza de seguridad europea, liderada por Estados Unidos y que data de hace décadas, al plantear la posibilidad de que el miembro más grande y poderoso de la OTAN anexe el territorio de otro.

Dinamarca, responsable de la defensa de Groenlandia, advirtió que un ataque a Groenlandia prácticamente acabaría con la OTAN y anunció el miércoles que estaba ampliando su presencia militar "en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN".

Necesaria solidaridad

No es inusual que los países de la OTAN envíen tropas a entrenarse en otros países de la OTAN, y desde hace años los aliados, incluido Estados Unidos, han impulsado la intensificación de los ejercicios conjuntos en el Círculo Polar Ártico. Estados Unidos tiene unos 150 soldados estacionados en su Base Espacial Pituffik, en el noroeste de Groenlandia.

Pero tanto el momento como el simbolismo de los últimos anuncios de las naciones europeas son una muestra significativa de solidaridad en un momento de tensión sin precedentes dentro de la OTAN.

Trump ha sido extremadamente explícito sobre sus ambiciones de tomar el control de la isla más grande del mundo, incluso por la fuerza si es necesario, diciendo que "iba a hacer algo en Groenlandia, les guste o no", durante una conferencia de prensa con ejecutivos petroleros el viernes.

Reunión inquietante

Ayer, representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar "discrepancias fundamentales".

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

El país europeo considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que no respete la integridad territorial de Groenlandia -un territorio autónomo de Dinamarca- y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Este miércoles, antes del encuentro, Donald Trump expresó en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es "inaceptable".

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado a la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, argumento que aduce para justificar la necesidad de una anexión.