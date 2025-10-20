María Corina Machado: "La libertad de Venezuela está cerca tras 26 años de oscuridad"

"La libertad de Venezuela está cerca tras 26 años de oscuridad". María Corina Machado ve la luz al final de la dictadura en su país. La recién elegida Premio Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro ha adelantado que ese mismo régimen "está más débil que nunca" y que la sociedad civil está "lista para avanzar en la etapa final de transición a la democracia en paz".

La política y activista venezolana ha sido una de las grandes estrellas de la primera jornada del en el foro 'World in Progress' de PRISA. Presentada por el también Nobel de la Paz, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, y en formato videoconferencia, Machado ha llamado a la unidad de su país y del mundo contra lo que ha denominado "las horas más peligrosas" por la represión sufrida.

Aún en una clandestinidad de la que apenas salió unas horas el año pasado para manifestarse contra la toma de posesión de Nicolás Maduro, María Corina Machado ha detallado cómo Venezuela vive "los 14 meses de mayor represión que ha sufrido el país" desde las elecciones de julio de 2023.

Entonces, el régimen chavista reclamó y se apoderó de una victoria electoral de la que jamás han dado una prueba, a diferencia de la oposición, encabezada por Edmundo González ante la inhabilitación que pesaba sobre Machado.

Más de un año después, "van más de 2.500 venezolanos secuestrados, torturados, desaparecidos o asesinados". "Miles y miles vivimos en clandestinidad por haber nuestro derecho a elegir. Y miles y miles e han visto forzados a salir y quieren regresar", ha proseguido la política desde su refugio.

"En julio de 2023 logramos hacerlo", ha reseñado en relación a la victoria que sí le otorgan los observadores internacionales, como el Centro Carter. En su vídeo grabado habla de "un anhelo que nos movilizó a todos". "Más de 3 millones de venezolanos participaron en un movimiento que el régimen no vio venir y que trasciende lo electoral, pero que alcanzó a las urnas. Con más de un millón de voluntarios logramos lo que decían que era imposible, derrotar al régimen y demostrárselo al mundo".

La Nobel de la Paz asegura contar con el apoyo del 90% de la sociedad civil y el 80% de las fuerzas militares y policiales para "reconstruir el país con pilares éticamente sólidos", añadiendo que "para que haya paz, tiene que haber libertad y la libertad requiere fuerza, fuerza moral, espiritual y física". "Y la tenemos".

En su breve vídeo, Machado culminaba con el mensaje de que "Venezuela será libre" y miraba más allá, porque cree que la llegada de la libertad en su país "tendrá un efecto directo sobre la libertad de Cuba y de Nicaragua".