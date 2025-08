Llegan a España otros 13 menores y un adulto palestinos para recibir atención médica: "Nuestro país hace lo que debe"

Trece menores y un adulto gazatíes con enfermedades o heridas, acompañados de 44 familiares, han aterrizado este jueves a la Base Aérea de Zaragoza para ser tratados en hospitales de Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias, sobre todo de afecciones cardíacas, ha informado el Ministerio de Sanidad.

Se trata de la cuarta operación de estas características organizada en el último año por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con otros departamentos del Gobierno, de forma que 43 menores y cerca de un centenar de familiares han sido traslados a España dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC) puesto en marcha ante los ataques en la franja de Gaza.

El avión del Ejército del Aire y del Espacio, en una operación gestionada por el Ministerio de Defensa, ha llegado a la base de Zaragoza, sobre las 18:00 horas, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Allí, los pacientes y sus familiares han sido derivados, con la colaboración de Cruz Roja, a los centros hospitalarios asignados en Cataluña (tres en Vall d’Hebron, dos en Sant Joan de Déu y uno en Germans Trias i Pujol); País Vasco (tres en el Hospital Universitario de Cruces y dos en Donostia); un paciente en Navarra y otro en el Hospital Universitario Central de Asturias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha incidido en unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación y grabadas a pie de pista que los niños serán atendidos en España porque el sistema sanitario en Gaza está colapsado y allí apenas quedan hospitales funcionando.

Ha señalado que los relatos de estos niños son "absolutamente insoportables" y se ha referido concretamente a uno de ellos, enfermo del corazón y con su madre amputada y con quemaduras, que ha tenido que viajar solo porque Israel no ha permitido que su padre le acompañe. "Nuestro país está haciendo lo que debe: acoger, cuidar y salvar vidas, pero hay cosas que ni el mejor sistema sanitario del mundo puede reparar", ha lamentado la ministra, en alusión a las "heridas que no van a cerrar jamás". Y ha incidido en que no bastan las palabras, se necesitan acciones y que Israel cumpla el alto el fuego inmediato y permita la entrada de ayuda humanitaria.

Según un comunicado de prensa de Sanidad, los pacientes fueron evacuados desde Gaza a Amman (Jordania) en una misión organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Allí permanecieron durante 24 horas en centros sanitarios y alojamientos temporales gestionados por Médicos Sin Fronteras y la Embajada de España en Jordania, mientras profesionales sanitarios del Ministerio de Sanidad evaluaron y estabilizaron clínicamente a los menores antes de su traslado a España.

En las anteriores operaciones con menores de Gaza, los casos han requerido atención de traumatología de guerra y oncología pediátrica, pero en esta ocasión, se trata fundamentalmente de pacientes con afecciones cardíacas, según detalla el Ministerio de Sanidad en el comunicado.

Para esta operación se han activado diversos departamentos del Gobierno, además de Sanidad y Defensa, en concreto la Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID; la Embajada de España en Jordania; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

España ha participado previamente en evacuaciones similares desde Ucrania, Moldavia y Macedonia del Norte.