Con España en llamas, muchos se acuerdan ahora de lo que decía el PP sobre Zapatero

En plena ola de calor, el fuego no da un segundo de tregua y asola distintos puntos del territorio nacional, con especial virulencia en Zamora, León y Ourense. Lo hace después de haber arrasado parajes naturales de valor incalculable, como el caso de la zona de los yacimientos mineros romanos de Las Médulas.

En ese contexto, en las redes sociales se está recuperando de forma masiva una cuestión que mezcla Partido Popular y hemeroteca. No, no sale bien parado, como de costumbre. Se trata, además, de una serie de afirmaciones -en realidad, críticas y ataques- que se lanzaron sobre el anterior presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, distintos usuarios -e incluso medios de comunicación a través de piezas informativas- están recuperando las palabras que dedicaron los populares a Zapatero cuando se anunció la creación de lo que hoy se conoce como Unidad Militar de Emergencias (UME). La misma que hoy mantiene a miles de efectivos desplegados por todo el país para apoyar a bomberos y brigadistas en la extinción.

Lo que decía el Partido Popular de la creación de la UME...

A medida que distintas comunidades autónomas con gobierno del PP iban solicitando la incorporación de la UME a los dispositivos desplegados, las redes sociales se han ido llenando de referencias y alusiones a las antiguas -y no tan viejas- críticas que desde las filas populares vertieron contra Zapatero y la UME.

De esta forma, figuras de peso en el Partido Popular como el exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa lo tacharon de "capricho faraónico", adelantando que sería un "despilfarro". Otro diputado popular que estuvo al cargo de fuerzas de seguridad del Estado y que criticó la UME fue el propio Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía Nacional. En 2008 aseguró que "es un instrumento inventado por Zapatero".

Aquel mismo año, recoge El Plural, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, demandaba "un replanteamiento general" de dicha unidad, advirtiendo de una "segregación fuera del marco que la Constitución fija para las Fuerzas Armadas".