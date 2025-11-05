Mazón pide comparecer en la comisión de la DANA de Les Corts el próximo 11 de noviembre

Carlos Mazón durante una sesión en Les Corts cuando ejercía como presidente de la Generalitat

El 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer a petición propia en la comisión de investigación sobre la DANA en el parlamento valenciano, en la sesión del próximo martes 11.

Mazón ha dirigido este miércoles por la tarde, dos días después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión de investigación en el que solicita comparecer "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos" que constituyen el órgano.

En la sesión del próximo martes estaban citados a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Mª Jesús Montero (Hacienda), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según acordó la mesa de la comisión, que preside Vox.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya descartó que tanto Sánchez como los ministros fueran a comparecer en Les Corts porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales.

Bernabé ha coincidido este miércoles en justificar que los miembros del Ejecutivo central rinden cuenta "en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales", al tiempo que ha tachado de "circo" la comisión de investigación de Les Corts por no haber citado todavía a las víctimas. También ha vuelto a instar a Mazón a declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa penal de la DANA.