"No te f**** a un facha": los jóvenes de Más Madrid reparten preservativos gratis para frenar las ITS

Jóvenes de Más Madrid ha lanzado una campaña de reparto gratuito de preservativos para contribuir a frenar el aumento de las infecciones de transmisión sexual entre la población joven y reivindicar una salud sexual pública, accesible y libre de tabúes.

La organización juvenil ya comenzó la campaña la semana pasada en Ciudad Universitaria, donde repartió preservativos a jóvenes que acababan de realizar la PAU. Los condones llevaban impresa la frase “Aunque pases una mala racha, no te folles a un facha”.

La campaña continuará durante el fin de semana del 19, 20 y 21 de junio en la caseta que Jóvenes de Más Madrid instalará en las fiestas del barrio de Valdezarza, donde la organización volverá a repartir preservativos gratuitos entre la juventud madrileña.

Desde Jóvenes de Más Madrid señalan que la campaña busca hablar de salud sexual “sin paternalismo, sin vergüenza y sin moralina”. “Las ITS están creciendo especialmente entre la gente joven, y frente a eso hace falta educación sexual, acceso gratuito a métodos de barrera y campañas que conecten con la realidad de la juventud”, afirman.

La iniciativa se lanza en línea con la campaña anunciada por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, para financiar preservativos gratuitos a jóvenes de 16 a 22 años. Para Jóvenes de Más Madrid, esta medida “marca el camino correcto: que cuidarse no sea un privilegio, que prevenir no dependa del dinero que tengas y que la salud sexual se trate como lo que es, un derecho”.

La organización recuerda que el acceso a preservativos sigue siendo una barrera para muchos jóvenes. “No puede ser que la prevención dependa de si tienes dinero en el bolsillo. Los métodos de barrera son una herramienta básica para cuidar nuestra salud y la de los demás, y tienen que estar al alcance de todo el mundo”, sostiene el co-portavoz de Jóvenes, Jorge Olivera.

Jóvenes de Más Madrid defiende que la salud sexual debe abordarse desde la libertad, la información y los recursos públicos. “Frente a quienes convierten la sexualidad joven en un problema moral, nosotras defendemos educación sexual, prevención y derechos. Queremos que la gente joven pueda disfrutar, cuidarse y vivir su sexualidad con seguridad”, subraya la co-portavoz de Jóvenes, Diana Lopez.

Con esta campaña, Jóvenes de Más Madrid quiere llevar la prevención de las ITS a los espacios donde está la juventud madrileña: las universidades, los barrios, las fiestas populares y los lugares de encuentro. “La política útil también es esto: poner recursos, hablar claro y hacer que cuidarse sea más fácil”, concluyen.

Jóvenes de Más Madrid repartirá los preservativos gratuitos en su caseta de las fiestas de Valdezarza durante los días 19, 20 y 21 de junio.