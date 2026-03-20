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PP y Junts celebran que el Gobierno haya "comprado" sus rebajas de impuestos: "Bienvenido a la fachosfera"
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PP y Junts celebran que el Gobierno haya "comprado" sus rebajas de impuestos: "Bienvenido a la fachosfera"

Todo apunta a que las dos formaciones apoyarán el decreto anticrisis pero tumbarán el que recoge la prórroga de los contratos de alquiler exigido por Sumar.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MADRID, 18/03/2026.- El diputado del PP, Miguel Tellado durante el pleno del Congreso, este miércoles. EFE/ Sergio Perez
Miguel Tellado, durante un pleno del Congreso.EFE/ Sergio Perez

"Bienvenido a la fachosfera", espetó no sin ironía el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante su rueda de prensa para valorar los decretos anticrisis anunciados este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más allá de la burla, es cierto que las bajadas de impuestos son una reivindicación histórica de la derecha política. De ahí que ya no solo el Partido Popular sino también Junts haya celebrado la decisión del Ejecutivo. "El Gobierno español compra todas las rebajas fiscales de Junts", han señalado en un comunicado esta tarde los de Carles Puigdemont.

Ambas formaciones han querido auparse como los responsables de que el Gobierno haya optado por las rebajas del IVA en el gasoil, la gasolina, la factura del electricidad o el gas natural. Mientras Tellado ha comentado que "algunas de las medidas que Sánchez ha anunciado como suyas las presentó el PP hace quince días", los de Miriam Nogueras han apuntado que en realidad es un triunfo de Junts. "Hemos forzado una batería de medidas anticrisis para rebajar los impuestos y paliar los efectos de la guerra sobre la economía", han considerado para recordar también la PNL que presentaron "hace dos semanas".

Lo de estas rebajas fiscales lo pedía la patronal de los empresarios, también el PP, Junts e incluso Vox, mientras las denunciaban desde Sumar, socios minoritarios del Gobierno, y la izquierda parlamentaria, al entender que no significan que, de golpe y porrazo, la vida sea más barata, o acaso menos cara. "Lo que no puede ser es que el que salga beneficiado siempre de esto sea Hacienda", llegó a decir el presidente de la CEOE.

Es verdad que la rebaja de impuestos no tiene por qué acarrear una bajada en los precios, por ejemplo, de la gasolina. Nada impide que las gasolineras puedan subir el coste del gasoil o la gasolina para ampliar su margen de beneficios. De ahí que otros países, como Croacia o Hungría, hayan optado por un tope a los precios del carburante. En otros, como Alemania, se estudia por otro lado la inclusión de un impuesto sobre los beneficios.

La posición de PP y Junts explica en buena medida la decisión del Gobierno de dividir sus propuestas en dos decretos, uno con la rebaja de impuestos y otro con la prórroga de los contratos de alquiler, como exigía Sumar. Aunque ni los de Feijóo ni los independentistas catalanes han confirmado su voto, todo apunta a que apoyarán el primero de los decretos y tumbarán el segundo. "No respaldaremos el decreto de izquierdas y analizaremos en profundidad el decreto de derechas que el Gobierno ha aprobado", ha dicho Tellado.

De este modo, Junts, PP y con toda probabilidad también el PNV rechazarán el decreto que desde mañana prorroga todos los contratos de alquiler de los próximos dos años y que impide que los caseros puedan realizar subidas abusivas en el precio. Según el Ministerio de Consumo, este año se tienen que renovar más de 600.000 contratos y se estimaba una subida media de casi 400 euros al mes.

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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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