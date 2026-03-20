PP y Junts celebran que el Gobierno haya "comprado" sus rebajas de impuestos: "Bienvenido a la fachosfera"

"Bienvenido a la fachosfera", espetó no sin ironía el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante su rueda de prensa para valorar los decretos anticrisis anunciados este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más allá de la burla, es cierto que las bajadas de impuestos son una reivindicación histórica de la derecha política. De ahí que ya no solo el Partido Popular sino también Junts haya celebrado la decisión del Ejecutivo. "El Gobierno español compra todas las rebajas fiscales de Junts", han señalado en un comunicado esta tarde los de Carles Puigdemont.

Ambas formaciones han querido auparse como los responsables de que el Gobierno haya optado por las rebajas del IVA en el gasoil, la gasolina, la factura del electricidad o el gas natural. Mientras Tellado ha comentado que "algunas de las medidas que Sánchez ha anunciado como suyas las presentó el PP hace quince días", los de Miriam Nogueras han apuntado que en realidad es un triunfo de Junts. "Hemos forzado una batería de medidas anticrisis para rebajar los impuestos y paliar los efectos de la guerra sobre la economía", han considerado para recordar también la PNL que presentaron "hace dos semanas".

Lo de estas rebajas fiscales lo pedía la patronal de los empresarios, también el PP, Junts e incluso Vox, mientras las denunciaban desde Sumar, socios minoritarios del Gobierno, y la izquierda parlamentaria, al entender que no significan que, de golpe y porrazo, la vida sea más barata, o acaso menos cara. "Lo que no puede ser es que el que salga beneficiado siempre de esto sea Hacienda", llegó a decir el presidente de la CEOE.

Es verdad que la rebaja de impuestos no tiene por qué acarrear una bajada en los precios, por ejemplo, de la gasolina. Nada impide que las gasolineras puedan subir el coste del gasoil o la gasolina para ampliar su margen de beneficios. De ahí que otros países, como Croacia o Hungría, hayan optado por un tope a los precios del carburante. En otros, como Alemania, se estudia por otro lado la inclusión de un impuesto sobre los beneficios.

La posición de PP y Junts explica en buena medida la decisión del Gobierno de dividir sus propuestas en dos decretos, uno con la rebaja de impuestos y otro con la prórroga de los contratos de alquiler, como exigía Sumar. Aunque ni los de Feijóo ni los independentistas catalanes han confirmado su voto, todo apunta a que apoyarán el primero de los decretos y tumbarán el segundo. "No respaldaremos el decreto de izquierdas y analizaremos en profundidad el decreto de derechas que el Gobierno ha aprobado", ha dicho Tellado.

De este modo, Junts, PP y con toda probabilidad también el PNV rechazarán el decreto que desde mañana prorroga todos los contratos de alquiler de los próximos dos años y que impide que los caseros puedan realizar subidas abusivas en el precio. Según el Ministerio de Consumo, este año se tienen que renovar más de 600.000 contratos y se estimaba una subida media de casi 400 euros al mes.