PP y Vox rechazan abrir gratis los comedores escolares todo el año en Castilla y León

Los grupos parlamentarios que sustentan a la Junta de Castilla y León, Popular y Vox, han rechazado este miércoles con sus votos mayoritarios una iniciativa del Grupo Socialista, que ha sido respaldada por el resto del Hemiciclo, para que la Junta ponga en marcha

durante los periodos no lectivos un programa de atención integral a los menores basado en la apertura de los comedores escolares durante todo el año con servicio gratuito para los menores en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Así lo ha pedido la procuradora socialista Nuria Rubio en la defensa de una iniciativa "justa y necesaria" que, según ha explicado, se ha simplificado en un único punto para centrare el debate únicamente en la apertura de los comedores escolares durante todo el año.

"Es muy difícil oponerse a una cuestión de calidad humana", ha considerado Rubio que ha llamado a la reflexión de PP y Vox para advertir a los dos grupos que sustentan a la Junta que con su voto a favor o en contra de la PNL demostrarán si practican un patriotismo real "o un patriotismo de pulserita y de muñeca".

Por parte del PP, la procuradora Noemí Rojo ha recordado que la iniciativa del PSOE se ha debatido "en innumerables ocasiones" en las Cortes de Castilla y León y ha recordado que el comedor escolar es "un servicio complementario de carácter educativo" vinculado a los periodos lectivos fijados en el calendario escolar, al igual que las ayudas asociadas al mismo.

"Su planteamiento es radicalmente erróneo", ha aclarado Rojo que ha defendido el modelo de la Junta consistente en dar una respuesta integral y permanente que garantice varias comidas al día en los hogares sin limitarse al verano, a los días laborales o a una sola comida al día, como ha achacado a la propuesta de los socialistas. "Estas medidas funcionan y llegan a las personas", ha aseverado Rojo en alusión a los resultados electorales de los comicios municipales del pasado 28 de mayo que, según ha vaticinado, se repetirán en las generales del 23 de julio.

Noemí Rojo ha acusado a los socialistas de "pintar" para "emborronar" un escenario "alarmista e irreal" que le "indigna", ha confesado, ya que, según ha recordado también la tasa de pobreza en Castilla y León está 3,6 puntos por debajo de la media nacional, como también ha recordado el procurador que ha intervenido por Vox, Miguel Suárez Arca, a quien, en su segundo turno de palabra, Nuria Rubio ha criticado su "deleznable tono de monologuista frustrado" para recomendar al de Vox que suba poco su "nivel de chascarrillo de bar".

Suárez Arca había ironizado sobre el "tino" de los socialistas con esta PNL para que se abran los comedores escolares en verano, cuando en "doctor Sánchez" ha adelantado las elecciones. "Es comprensible que el descalabro lo viesen venir, pero no creo que les falten posibles para contratar un canguro que se los cuide esos días, la verdad", ha afirmado en concreto para añadir por otro lado: "Puede ser que a muchos de sus compañeros de partido, después de lo del domingo, les venga bien ahora que van a tener que volver a la humildad de sus quehaceres profesionales".

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha apoyado una iniciativa "absolutamente necesaria e imprescindible" y se ha dirigido a PP y a Vox para apelar al "deber moral" de proteger y amparar a los menores, máxime cuando la tasa Arope ha subido seis puntos en Castilla y León.

"Es verdaderamente miserable, es auténticamente atroz que ustedes desamparen, que ustedes desatiendan a los menores, especialmente a los menores que están en riesgo de pobreza y de vulnerabilidad social", ha afirmado Fernández que ha acusado a la Junta de haber obstaculizado la puesta en marcha de esta medida en Ponferrada (León). "¿Para qué sirve la política, para qué sirven los gobiernos si ustedes no protegen a las personas, si ustedes no protegen en este caso a los niños y especialmente a los niños más vulnerables? A mí se me caería la cara de vergüenza", ha sentenciado.

Y desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, Juan Antonio Antonio Palomar Sicilia, ha compartido con los partidos en la oposición que las cosas no se están haciendo "nada bien" ante el aumento de los menores que se encuentran en situación de pobreza y que se agrava en el ámbito rural y "que urge cambiar con carácter prioritario" por lo que ha instado a la Junta a "ponerse manos a la obra" para "tratar de echar una mano a aquellas familias que no pueden llegar a fin de mes" con "planes específicos y detallados de acciones concretas".