Sánchez le lanza una pulla a Ayuso para defender la universidad pública: "Asturias gasta el doble que... no voy a decir quién"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en los Premios Anastasio de Gracia, de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', que se celebra en el Auditorio Nacional de Música situado en Madrid en el que ha hecho una defensa de Asturias y la inversión que realiza en la universidad pública. Además, ha destacado la relevancia del sindicalismo y su peso en la Constitución del 78.

"No en todos los países con una cultura democrática más avanzada que la nuestra se hace una mención tan explícita a la relevancia y el peso de los sindicatos", ha dicho Sánchez.

Después de una semana marcada en la capital por las movilizaciones de los estudiantes de las universidades de Madrid y contra la precarización en las que se encuentran, el líder del Ejecutivo ha decidido plasmar la situación de Asturias y la gestión de su presidente, Adrián Barbón. "Hoy Asturias es la comunidad autónoma que más cuida su universidad pública", ha reafirmado

"Hay que poner en valor el trabajo del gobierno autonómico que se gasta por cada alumno universitario unos 10.000 euros que, como saben, para mí es inversión", ha afirmado Sánchez poniendo de manifiesto "lo imprescindible que es la educación pública para nuestra sociedad". Además, aunque sin decirlo explícitamente, ha hecho referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Es más que el doble que... no voy a decir quién".

"Hay comunidades que recortan y otras que fortalecen el Estado del bienestar y yo creo que el mensaje es claro: que aprendan de Asturias", ha sentenciado Sánchez.

A lo largo de su comparecencia, también ha reconocido a la Constitución española. "La Constitución es tan abierta y diversa como la sociedad española, que hay algunos que creen que sólo contribuyó un partido. Y también quiero reconocer la labor de millones de hombres y mujeres que lucharon para que llegáramos hasta hoy", ha dicho el líder del Ejecutivo. "Impulsó una nueva forma de gobernar desde la cercanía y fuera de ese centralismo", ha proseguido reconociendo al presidente asturiano.

El mensaje del presidente del Gobierno ha estado cargado de referencias al aniversario de la constitución española que será el próximo 6 de diciembre cuando en 1978 se aprobó a través de un referéndum.