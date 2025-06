Sánchez 'responde' a Trump tras no cruzarse en la cumbre de la OTAN: "España siempre es la solución, nunca es el problema"

La OTAN también tiene su particular 'fumata blanca' por el acuerdo de inversión en Defensa del 5% del PIB de aquí a 2035. El texto, firmado por todos los socios, llega tras la controversia por la negativa de España a llegar a esa cifra. Y, terminada la cumbre, Pedro Sánchez ha insistido en ello, asegurando que España no irá más allá del 2'1% que ya anunció él mismo recientemente pese a las palabras cruzadas con Mark Rutte.

Pero más allá del debate sobre el 5%, la cita en La Haya llegaba con la polémica por los ataques de Donald Trump a España por la negativa del Ejecutivo de Sánchez a llegar al 5%. Al respecto, en su camino a la cumbre, el presidente de EEUU llegó a decir que "España es un problema" a nivel del cumplimiento de los objetivos, entre otras críticas, a las que se ha sumado su secretario de Estado, Marco Rubio.

Se esperaba, por tanto, el 'encuentro' Trump-Sánchez. Si bien no había previsto ningún cara a cara específico, sí se vigilaba con lupa la coincidencia entre ambos en los posados, en los saludos comunes y en otros eventos de protocolo. Y en todos esos momentos, Sánchez y Trump se han mostrado absolutamente distantes, sin la menor interacción. Algo absolutamente "normal" en palabras del presidente del Gobierno de España.

"No he tenido ocasión de poder saludarle ni intercambiar unas palabras con él pero todos saben de la garantia, la confianza y la predictibilidad del compromiso de España con la OTAN", ha apuntado en la comparecencia de prensa, restando importancia al no encuentro.

Al respecto, y tras ser preguntado varias veces por su lejanía con el presidente de EEUU y otros mandatarios ha tratado de justificar que "ha sido casual, no buscado".

"No son palabras vacuas, hay un compromiso en presupuestos, hay casi 3.000 efectivos en el frente oriental... España siempre es la solución, nunca el problema. Nosotros aportamos soluciones", ha proseguido para tratar de poner en valor su planteamiento.