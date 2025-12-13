Sánchez se tambalea

El Partido Socialista se tambalea. Incluso cargos próximos a Pedro Sánchez reconocen que la situación es difícil. Nadie recuerda un aluvión de noticias tan demoledoras en contra los intereses del Ejecutivo en tan poco tiempo. Detenciones, registros en ministerios por parte de la Guardia Civil, sucesión de presuntos casos de acoso... “¿Es el final? Desde luego así no podemos seguir”, lamentan no pocos dirigentes en privado.

Ante la concatenación de escándalos, Pedro Sánchez volvió a bunkerizarse. El jueves, ni tan siquiera fue a votar al último pleno del año en el Congreso de los Diputados, alegando una reunión telemática sobre Ucrania. En la Moncloa mantienen que nada ha cambiado en los planes del presidente. Esto es, las elecciones generales se celebrarán en 2027, con o sin Presupuestos. “Ha vivido momentos muy complicados y los ha superado”, rememoran.

En el entorno de Sánchez atisban las fiestas de Navidad como un momento de calma para recomponer las cosas y buscar vías para lograr oxígeno político. Hay que “esperar que escampe”, en palabras de un ministro. “Hay demasiado ruido, no se pueden tomar decisiones en caliente”, añadía otro. Resistir, como ya se ha hecho otras veces. Si bien, voces en el PSOE opinan que lo acontecido esta semana es incluso peor que ver detenido y rumbo a prisión a Santos Cerdán, el que fuera responsable de Organización de Ferraz.

Y todo, recuerdan en las estructuras, en pleno ciclo electoral, con las elecciones en Extremadura el próximo domingo 21 de diciembre, las de Aragón el 8 de febrero y las de Castilla y León el uno o el quince de marzo. “Nos podemos consolar con que Vox está fuerte y puede poner en problemas al PP, pero lo cierto es que vamos a tener un resultado catastrófico”, advierten ya distintos cargos de estas comunidades. Un “hundimiento”.

El problema de fondo, aducen siempre en privado las fuentes a las que ha tenido acceso El HuffPost, es que “lo vivido esta semana” no es el final. Además de en un estado de depresión, el PSOE vive también en una alerta continua, con rumores de todo tipo sobre posibles derivadas sobre los escándalos que les afectan. “Van a salir más casos de acoso”, auguran algunas federaciones, extremo que tampoco descarta en Ferraz. “Los registros en Correos, en Hacienda… lo de Leire Díaz va a ser terrible”, sugiere un diputado.

La exigencia interna a Sánchez es que reaccione, aunque los cuadros consultados no atisban una solución a una crisis que va a más y tiene múltiples derivadas. “Tiene que tomar decisiones”. Solamente en Castilla-La Mancha, gobernada por Emiliano García Page, dicen claramente que el presidente debe convocar ya elecciones. “Y lo tiene que hacer ya”, afirman las fuentes consultadas. Abierta la veda, incluso deslizan públicamente que ganó las primarias del PSOE de forma fraudulenta, como verbalizó una consejera de Page este viernes.

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, en La Moncloa EFE/ Borja Sanchez-trillo

En el lado de Sumar de la mesa del Consejo de Ministros, la paciencia también se ha agotado. Yolanda Díaz ha hablado varias veces con Sánchez, la última este mismo viernes. Y cree que es el momento de un revulsivo o no habrá vuelta atrás. “¿Puede aguantar así el Gobierno?”, le preguntó Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo, a la vicepresidenta. “Así no”, contestó, para después exigir “un cambio profundo en el equipo” del Ejecutivo, aunque no sugirió los nombres que a su juicio tendrían que salir. “Hay un punto y aparte y hay que actuar”, subrayó.

El abatimiento también se observa entre los socios parlamentarios. Incluso los más fieles empiezan a tener sus dudas y ven más cerca que nunca las elecciones, como el Partido Nacionalista Vasco. Otros como Compromís o ERC recomiendan a Sánchez que resista a pesar de todo, pero que “se deje de esta política de brazos caídos y se ponga a trabajar aportando soluciones sobre el encarecimiento de la vida o la crisis de la vivienda”.

Junts ya no está en ese grupo de colaboradores estables, pero el entorno de Sánchez lleva días intentando reconducir puentes de cara al primer trimestre de 2026, cuando podría hacer un último intento de presentar las cuentas públicas. José Luis Rodríguez Zapatero está ayudando en el cometido, según fuentes socialistas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Europa Press via Getty Images

“Nos han hecho la campaña”, se felicitan en el PP, atónitos ante “el carrusel” en escándalos que afectan al PSOE. Los populares aún creen posible lograr la mayoría absoluta en Extremadura, aunque reconocen que está difícil. “Estamos en 31-31 escaños, y la absoluta está en 33”, desvelan las fuentes consultadas. Las perspectivas en Aragón también son positivas con un Jorge Azcón que podría gobernar sin Vox gracias a los partidos bisagra en la región, según los sondeos internos. “Será antes o será después, pero este es el fin del sanchismo. Se acabó”, resumía el viernes un alto cargo del PP. No es, en todo caso, la primera vez que esto se proclama en el principal partido de la oposición.