Tellado (PP) promete que derogarán la ley de amnistía, pero admite que no se revertirán sus "beneficios"

En uno de los momentos de mayor fortaleza de su partido y con el cargo recién estrenado, el nuevo secretario general del PP, el diputado gallego Miguel Tellado, continúa hablando de todo lo que los populares harían si llegasen a la Moncloa y a poder conformar Gobierno. Este miércoles, el 'número 2' de Alberto Núñez Feijóo ha estado en las ondas de esRadio, donde los tertulianos que acompañan a Jiménez Losantos le han preguntado tajantemente por qué piensan derogar exactamente si recuperan el poder.

"Cuando ustedes lleguen al poder, ¿se van a dedicar a revertir todas las leyes en materia de políticas identitarias, en materia de destrucción del Estado, en cesiones a Comunidades Autónomas, en materia fiscal... van a revertir el inmenso daño que este Gobierno ha hecho o va a ser una repetición de las mayorías absolutas que ha tenido su partido en los tiempos de Rajoy, que no se revirtió nada? Se mantuvieron todas las leyes. Claro, para el electorado es una cosa que deja una sensación muy mala, votar a alguien con la esperanza de revertir la situación y no pasa nada", le han espetado, para indicarle que formula dicha pregunta como "posible votante de ustedes".

"Yo voy a tratar de ganarme su voto y el de buena parte de la audiencia", ha contestado automáticamente Tellado, ahondando en la idea de que el PP espera que no se agote la legislatura y las elecciones generales sean antes de 2027. "Nosotros vamos a derogar el 'sanchismo', y lo vamos a hacer cuando lleguemos al Gobierno de España", ha reiterado Tellado, aludiendo al decálogo de medidas que el propio Feijóo enumeró en el congreso nacional de Madrid.

Tellado anuncia todo lo que derogaría el PP... y el 'matiz' con la amnistía

Sin hacer alusión alguna a la mención sobre las leyes de Zapatero que no echó abajo a Rajoy, Tellado ha concretado que "el 'sanchismo', que yo creo que es un proyecto político fallido, que nace y bebe de las fuentes del padre fundador que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, el 'sanchismo' tiene que ser abolido y derogado por el próximo Gobierno". Y ha comenzado a enumerar.

"Eso supone modificar la ley de memoria democrática, eso supone...", ha comenzado a decir Tellado para ser interrumpido al momento por el propio Losantos: "Ha dicho modificar, no anular". Tellado se ha autocorregido -"no, derogar la ley de memoria democrática"- y ha continuado "derogar la, aún no está aprobada, modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE ha dejado en manos de Bildu". Tras mencionar esa reforma, que lleva pendiente desde el primer ejecutivo de coalición progresista con Unidas Podemos, Tellado ha asegurado que se derogará "la ley de vivienda".

También ha hablado de la necesidad de otra ley de educación que perviva "gobierne quien gobierne" y de que "nosotros tenemos que revertir una modificación, que hizo Pedro Sánchez al final de la legislatura anterior, del Código Penal, con respecto a la sedición y a la malversación", pero también ha manifestado que "vamos a derogar la ley trans" y que "tenemos que proteger a los menores y darle instrumentos a todas las personas que se encuentran en esa situación para enfrentar esa problemática con las herramientas necesarias y el apoyo necesario, tanto desde la sanidad, como desde el apoyo psicológico".

Y en ese punto, llegó el momento de hablar de la norma contra la que el PP ha hecho campaña desde que se tuvo conocimiento de ella. La ley de amnistía. "Nosotros vamos a derogar, aunque no podamos impedir las consecuencias, la ley de amnistía", ha asegurado, reconociendo que "es verdad que no podemos revertir los beneficios que haya podido causar en personas porque no es posible la retroactividad en nuestro ordenamiento jurídico y tampoco en el comunitario". Con todo, ha asegurado que esa derogación es necesaria: "Pero sí que la vamos a derogar para que quede claro que el Estado no falló y el Estado no se equivocó".