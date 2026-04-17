Ayuso, acerca de los mensajes de Koldo a Armengol: "A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza"

"A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza". Así se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el vínculo entre la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol y el exasesor ministerial, Koldo García.

"Estamos hablando de casi cuatro millones de euros de dinero público que se habría entregado a una trama en la que un asesor del Gobierno llama cariño a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso", ha señalado en un inicio.

"A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", ha agregado la misma en un encuentro con directivos y representantes de compañías españolas en Bruselas, antes de señalar que "hoy es portada nacional que la tercera autoridad del país, la presidenta del Congreso de los Diputados, está vinculada a una de las muchas tramas de corrupción del gobierno".

Presentará un recurso contra la regularización de inmigrantes

Además, durante su intervención, la popular ha anunciado que presentará un recurso contra la regularización de inmigrantes. "Se está promoviendo una regularización masiva de ciudadanos que llevan pocos meses en suelo europeo. Porque ojo, y que quede claro, no estamos hablando de personas que llevan años en España y que evidentemente tienen que tener una salida legal, como no puede ser de otra manera. Estamos hablando de personas que llevan pocos meses en nuestro país, de las que no se conoce nada", ha criticado.

"La Comunidad de Madrid va a pedir medidas cautelares y hoy mismo vamos a presentar un recurso contra esta medida populista del Gobierno porque el mensaje no puede ser ante los ojos del mundo que España es barra libre", ha seguido la misma, quien también ha querido cargar contra la reunión de la izquierda que tendrá lugar este fin de semana en Barcelona.

Se prevé que asistan a la cita rostros como Lula, Petro o Costa, hasta Pedro Sánchez o incluso Zapatero. Se trata de la segunda vez que se produce un acto similar: la primera ocasión fue en Chile, donde Sánchez defendió un frente progresista ante "la internacional del odio".