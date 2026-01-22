Al menos tres heridos leves al chocar un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena
El impacto tuvo lugar en Alumbres. Se trata del tercer accidente ferroviario en el que resultan heridos pasajeros en apenas una semana
Al menos tres personas han resultado heridas leves al colisionar un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) contra una grúa en Cartagena, según han informado a EFE fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
Se trata del tercer accidente ferroviario en el que resultan heridos pasajeros en apenas una semana. El impacto tuvo lugar en Alumbres y según las primeras informaciones el tren no ha descarrilado y se encuentra la vía. Por ahora, se desconocen las causas del accidente.
El accidente ha ocurrido sobre las 12:04 horas, tal y como recoge EFE, cuando el tren que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha chocado contra una grúa "ajena a la explotación ferroviaria", según Adif.