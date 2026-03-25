Aristóteles, filósofo griego: "Si uno escucha el tipo de música equivocado, se convertirá en el tipo de persona equivocada"

Aristóteles es, junto a Sócrates y Platón, el filósofo griego más conocido. Estudiado en todos los colegios y universidades, sus pensamientos e ideas todavía forman parte fundamental de nuestro acervo cultural y filosófico. Tiene muchas frases atribuidas que han sobrevivido a los siglos, entre ellas esta: "Si uno escucha el tipo de música equivocado, se convertirá en el tipo de persona equivocada".

La frase de Aristóteles apunta a una idea central de su pensamiento: el carácter no es innato, se forma a través de hábitos. Y la música, en su época, no era solo entretenimiento, sino una herramienta educativa con impacto directo en la conducta. En su obra Política VIII defiende que la música forma parte de la paideia (educación) porque moldea el carácter: ciertos modos y ritmos fomentan virtudes como la valentía o la moderación, otros pueden inducir pasiones desordenadas.

Qué quería decir realmente Aristóteles



En la Grecia clásica, la música estaba vinculada a la educación cívica. Aristóteles sostenía que distintos tipos de música provocaban distintas emociones, y esas emociones repetidas acababan moldeando la personalidad.

No hablaba de música buena o mala en sentido moral simplista, sino de cómo ciertos estímulos refuerzan determinados estados de ánimo:

Música que induce calma, favorece el equilibrio.

Música que excita en exceso, puede fomentar impulsividad.

Música ordenada, refuerza disciplina.

La clave está en la repetición. Para Aristóteles, lo que haces de forma habitual acaba definiendo quién eres.

Más allá de la música: una teoría del comportamiento



Esta idea forma parte de su teoría de la virtud. Según Aristóteles, no naces virtuoso o vicioso; te conviertes en ello por repetición de actos. La música es solo un ejemplo. Podría aplicarse a cualquier hábito. Por eso su advertencia no es literal, sino estructural: cuida los estímulos que consumes porque terminan influyendo en tu forma de actuar.

Pero, ¿tiene hoy base esta idea? La ciencia actual no respalda una relación directa tan determinista, pero sí confirma parte del planteamiento: la música influye en el estado emocional, puede alterar niveles de activación, estrés o concentración, y el consumo repetido de ciertos contenidos afecta a actitudes y comportamientos.

No te conviertes automáticamente en otro tipo de persona por escuchar un género concreto, pero sí es cierto que los hábitos culturales contribuyen a moldear patrones de conducta.

Una lectura actual



Hoy el concepto es más amplio que la música: redes sociales; series y contenido; y entorno social. Todo eso actúa como "música" en sentido aristotélico: estímulos que, repetidos, terminan configurando hábitos mentales.

Aristóteles no estaba juzgando gustos musicales. Estaba señalando algo más profundo:

Lo que consumes de forma constante influye en quién te conviertes. La música era su ejemplo. El principio sigue vigente y eso es lo que importa, que, por muy antiguo que sea un concepto o haya que amoldarlo a lo actual, dé un servicio vital para la superación personal y conocerse a uno mismo.

Los hallazgos de Aristóteles en música

Aristóteles no hizo teoría musical al estilo de Pitágoras, pero sí dejó ideas muy influyentes sobre qué es la música, cómo funciona y qué papel tiene en la educación, el carácter y la vida política, como hemos visto. Pero hay más: