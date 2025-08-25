Arrestado un supuesto curandero por un tratamiento a base de conjuros, hierbas y sexo con él

Detención de un supuesto curandero en la zona de A Paradanta, en el sur de Pontevedra, con un llamativo tratamiento a base de hierbas, conjuros y mantener relaciones sexuales con él. La Guardia Civil de Tui ha arrestado a un hombre de 55 años acusado de ser el presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

Según recogen medios como La Voz de Galicia, el arrestado proponía a sus clientes un pack que incluía rituales con la formulación de conjuros, en los que había también hierbas y se coronaba con tener sexo con él. Todo ello con el pretexto de conseguir una curación de algún mal en particular.

No se lo proponía a toda su clientela, sino que se aprovechaba de personas en situación de algún tipo de vulnerabilidad para formular tal tratamiento. A estas les explicaba que cuando mantuviesen relaciones sexuales, algún espíritu las poseía y su cuerpo adquiría la capacidad de sanación.

En libertad con cargos

Según el citado medio, la detención del supuesto curandero tuvo lugar el pasado viernes día 22, pero las investigaciones abarcaron más tiempo. Tras ser arrestado, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Ponteareas, que posteriormente ha decretado su libertad con cargos.

