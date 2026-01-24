Begoña del Campo, neuropsicóloga: "Dormirse con la tele puesta es jugar a la ruleta rusa mental"

Es una escena clásica en muchos hogares españoles: poner cualquier canal de la televisión y dejar que el sonido de fondo nos arrulle hasta quedarnos dormidos. Lo vemos como una forma de desconexión, pero para la neuropsicóloga Begoña del Campo, este hábito es un error de cálculo garrafal para nuestro cerebro.

La neuropsicóloga española ha hablado del tema en los micrófonos de Tiene Sentido Pódcast, un espacio digital en el cual la periodista Eli Romero entrevista a diversos personajes relacionados con la ciencia, psicología, filosofía y bienestar.

Los dos momentos claves del día para la mente

Begoña explica en la entrevista que hay dos momentos concretos a lo largo del día que son de suma importancia para el óptimo funcionamiento del cerebro, los asemeja como la apertura y el cierre de las compuertas de un castillo.

El primer momento es justo antes de irte a dormir. "Imagínate un castillo medieval, entonces baja las compuertas. Entonces ahí entra tu parte inconsciente", afirma Del Campo.

En este sentido, expone que "dormirse con la tele puesta es lo peor del mundo, yo antes tenía la costumbre de dormirme con la tele en la habitación, y eso es como una ruleta rusa mental", agrega la neuropsicóloga.

Del Campo advierte que te puedes estar exponiendo a que contenido publicitario y noticias negativas entren a tu mente, por lo que puede ser una causa por la que la gente se levante con miedo y el cerebro no funcione en todo su esplendor.

"Yo recomiendo una hora mínimo, antes de dormir, cuida muy mucho lo que estás metiendo dentro de tu cerebro, porque eso queda luego cociendo a nivel inconsciente toda la noche", sostiene Begoña.

El segundo momento clave es apenas uno se levanta. "El segundo momento en el que se abre esta compuerta del castillo es por la mañana, al abrir los ojos, justo al despertar", añade Del Campo.

La neuropsicóloga indica que al despertar "es un momento mágico y clave para la polaridad del sistema límbico. Es decir, dicho sistema está hecho para el miedo o para el amor, para defendernos o vincularnos, como tú pongas ese dial, vas a funcionar el resto del día".

Por esa razón Begoña recomienda fuertemente expresar el agradecimiento auténtico al inicio del día, para que la polaridad del sistema límbico se configure en positivo. "Tengo una rutina de me levanto, abro las ventas y doy gracias al mundo, a la vida, a todo", concluye la neuropsicóloga.