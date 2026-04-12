China cambia las normas de la aviación: vuela por primera vez en la historia un avión turbohélice propulsado con hidrógeno

Hito histórico para la aviación en China. Un avión de carga no tripulado de 7,5 toneladas ha completado el primer vuelo de prueba a nivel mundial de un motor turbohélice de clase megavatio propulsado con hidrógeno.

En concreto, el novedoso motor de la aeronave recibe el nombre de AEP100 y ha sido desarrollado de forma independiente en el mencionado país asiático por la Aero Engine Corporation of China.

Tal y como recoge la cadena de televisión internacional china CGTN (China Global Television Network), el vuelo inaugural del motor turbohélice que usa el hidrógeno como fuente de energía ha tenido lugar en el aeropuerto de Zhuzhou, en la provincia de Hunan.

Desde la Aero Engine Corporation of China han destacado que el motor AEP100 funcionó con normalidad y se mantuvo en buen estado durante los 16 minutos de duración que tuvo el vuelo de prueba.

A lo largo de ese periodo, el avión de carga no tripulado de 7,5 toneladas recorrió un total de 36 kilómetros a una velocidad de 220 kilómetros por hora, volando a una altitud de 300 metros.

La base para la aplicación industrial de la energía del hidrógeno en la aviación

La compañía que ha desarrollado este motor turbohélice propulsado con hidrógeno ha destacado que este primer vuelo de prueba sirve para sentar las bases de la aplicación industrial de la energía del hidrógeno en el sector de la aviación.

Los expertos consultados por CGTN aseguran que "esta tecnología impulsará mejoras coordinadas en todos los clústeres industriales, incluyendo la producción de hidrógeno verde en la fase inicial, el almacenamiento, el transporte y la infraestructura de reabastecimiento en la fase intermedia, y los equipos de alta gama y los nuevos materiales en la fase final".

A su vez, los especialistas apuntan a que la utilización de este tipo de motores en la aviación también servirá para impulsar la transición ecológica, pudiendo completarse en el futuro vuelos con bajas emisiones de carbono.