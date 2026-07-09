De la baguette a la 'Mbappette': una panadería francesa crea una nueva barra de pan para apoyar a la selección en el Mundial

Sentir los colores o, directamente, comérselos. Esta es la idea que han llevado al extremo Jorel y Rémi, panadero y pastelero además de propietario del obrador La Mie Niloise en Mesnil-Amelot (departamento de Seine-et-Marne, en el extrarradio de París).

Su proyecto futbolero-gastronómico busca animar a Francia durante el Mundial de un modo nunca visto. Convirtiendo a su gran estrella, Kilian Mbappé, en icono e inspiración para crear la 'Mbappette'. Una baguette aún más francesa.

"Queríamos hacer una declaración. Se trata más bien de la decoración con tintes rojos y azules; por lo demás, la preparación de la baguette sigue siendo la misma", explica Jorel como responsable de la 'parte' de panadería del negocio. En una entrevista a Le Parisien por el éxito de su iniciativa, el creador reconoce que el nombre "simplemente se me ocurrió [...] Nos gustan los juegos de palabras", añade el dueño.

En resumen, una baguette de siempre pero coloreada en azul, blanco y rojo a un precio de 1'30 euros... el mismo que el que tiene la versión normal y corriente, dejan claro.

La Mbappette no es el único guiño de la panadería-pastelería al Mundial de fútbol. El negocio también ofrece galletas de mantequilla con forma de futbolista decoradas con los colores de otros equipos. Las francesas son las más búsquedas, pero también tuvieron su tirón las portuguesas, aunque su eliminación a manos de España obligó a retirar este producto.

De momento, detallan que las Mbappettes se están consumiendo bastante. "Alrededor de 15 al día", algo que supone la mitad del total de baguettes que suelen vender en una jornada normal.

Los clientes, casi todos, celebran estas ocurrencias, como ocurre con Hugo y Baptiste, dos maestros que confiesan a Le Parisien su admiración al ver los 'inventos' de la panadería. "Es genial ver que el Mundial no se limita a la televisión... Pequeñas ideas como esta marcan la diferencia", explican a coro, mientras los propietarios presumen de sus creaciones.