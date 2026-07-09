Un estudiante de Medicina pregunta si cobrarán por reforzar los hospitales en plena ola de calor y la decana responde: "Usted debería cambiar de orientación profesional"

Escándalo en Francia. La histórica ola de calor que ha afectado al país y el inicio de las vacaciones del personal sanitario han provocado que los hospitales franceses hayan sufrido una gran presión asistencial.

La solución de los Hospitales Públicos de París fue recurrir a estudiantes de medicina de la Universidad Paris Cité (UPC) para reforzar los centros hospitalarios. El problema es que lo que trasladó la universidad a los futuros médicos es que se necesitaba llevar a cabo una "movilización masiva de voluntarios".

Precisamente el término "voluntarios" fue el que desató la controversia entre los estudiantes. Tal y como ha desvelado el medio de comunicación francés StreetPress, fue uno de los estudiantes el que cuestionó si el trabajo que iban a realizar sería remunerado o no.

"Nos encantaría saber que el hospital público, la universidad y el Estado francés apoyan a sus estudiantes y los valoran como corresponde", expresó el estudiante, en una clara referencia a que, pese a no haber terminado la carrera, el trabajo que desempeñaran los estudiantes no debería ser considerado como una acción de voluntariado y tendría que ser pagado.

El mensaje del estudiante provocó una dura respuesta por parte de la decana de la universidad, quien le propuso que se replanteara su futuro profesional si quería cobrar todas las horas que dedicara a su trabajo.

"Creo que usted debería cambiar de orientación profesional porque corre el riesgo de ser infeliz en esta profesión, que por su propia naturaleza implica no contar las horas que dedicas a las personas a las que ayudas", le escribió la decana al futuro médico en un correo en el que, además, le adjuntó el Juramento Hipocrático, un texto simbólico que establece el marco ético para la práctica médica.

Los Hospitales Públicos de París aseguran que los estudiantes "recibirán una buena remuneración"

Tras ser preguntados acerca de esta situación por StreetPress, desde los Hospitales Públicos de París han rectificado asegurando que "todos los estudiantes participantes recibirán una buena remuneración. Los estudiantes voluntarios son contratados mediante un contrato de duración determinada o un contrato temporal y se les paga en consecuencia".

Respecto a por qué en el correo de la UPC no se mencionaba que el trabajo de los estudiantes de medicina sería pagado, los Hospitales Públicos de París lo achacan a un "retraso" entre el lanzamiento de la "convocatoria de voluntarios" y la "confirmación de las condiciones de remuneración".