Gonzalo Bernardos destaca dónde está el problema de las bajas laborales tras la polémica de Feijóo: "Ha metido la pata por enésima vez"

El profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha dado su punto de vista sobre las bajas laborales, un tema sobre el que Alberto Núñez Feijóo ha generado polémica al definir el absentismo laboral como un "cáncer" que España no se puede permitir.

Esta comparación del líder del PP ha generado miles y miles de reacciones en el ecosistema de las redes sociales, tanto de usuarios como de personalidades del mundo de la política: desde el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta muchos de sus ministros, como Yolanda Díaz u Óscar Puente.

Aunque voces autorizadas del PP matizan que Feijóo se refería a reducir el salario en el caso de que se produzca un "fraude", Ayuso cree que el líder de la oposición "tiene más razón que un santo". En este sentido, Bernardos ha querido hablar sobre las bajas laborales y por qué se producen.

"Ni hablar es un cáncer, pero sí un problema"

Preguntado sobre si es realmente un "cáncer" por Iñaki López en Más Vale Tarde, programa vespertino de La Sexta, el economista es tajante: "Ni hablar". Pero para él sí es "un problema", aunque no es "única y exclusivamente de los trabajadores, como pretende insinuar Feijóo, que ha vuelto a meter la pata por enésima vez".

El problema, según explica, radica en un sistema sanitario "que no da la talla porque no hay suficiente inversión y porque no tenemos los suficientes facultativos". Además, señala que "actualmente no se aguanta, afortunadamente, lo que se aguantaba hace 30 y 40 años".

"Antes se iba enfermo al trabajo; ahora, afortunadamente, cada vez menos", ha añadido. Bernardos pide tener en cuenta también los problemas de salud mental: "Los jóvenes entre 16 y 24 años y entre 25 y 34 tienen más bajas que los que tienen entre 55 y 64 gracias a los problemas de salud mental".

Por eso, sugiere que se ha de hacer "mucho más para resolverlos": "Y ojo, sí que hay trabajadores que son realmente una lacra para la empresa, pero también muchísimos jefes inaguantables y a los trabajadores no les queda más remedio que pedir la baja".