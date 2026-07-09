Confirmado por el BOE: el 25 de julio es fiesta por Santiago Apóstol en estas comunidades autónomas

Aunque ya nos encontramos en pleno verano y muchos disfrutan ya de unas merecidas vacaciones, otros también se preguntan cuándo es el próximo día festivo en el que podrán descansar.

Para el siguiente festivo nacional aún hay que esperar un poco. Será el sábado 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen.

Sin embargo, unas semanas antes hay dos comunidades autónomas que van a celebrar una jornada festiva, la de Santiago Apóstol.

Tiene lugar el 25 de julio, que este año cae en sábado. Aunque se trata de un día de descanso para muchos trabajadores, otros tendrán la suerte de verse beneficiados.

¿Dónde es fiesta el 25 de julio?

El Día de Santiago Apóstol es festivo en Galicia y País Vasco, tal y como confirma el BOE. En otras ocasiones se ha designado como fiesta en Madrid, Cantabria o Navarra, pero en este 2026 solo será festivo en estas dos comunidades.

En la primera de ellas siempre es festivo, ya que se celebra el Día Nacional de Galicia. Todas las comunidades autónomas disponen de hasta 3 o 4 días para designarlos como fiesta.

El resto de festivos nacionales que quedan este año son los siguientes:

15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. 12 de octubre, lunes : Día de la Hispanidad.

: Día de la Hispanidad. 1 de noviembre, domingo : Día de Todos los Santos, algunas comunidades lo trasladan al lunes.

: Día de Todos los Santos, algunas comunidades lo trasladan al lunes. 6 de diciembre, domingo : Día de la Constitución, también lo trasladan algunas comunidades.

: Día de la Constitución, también lo trasladan algunas comunidades. 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, viernes: Navidad.

El más esperado de todos puede ser el 12 de octubre, pues es el único de los que queda que forma un puente. El Día de la Hispanidad permitirá un fin de semana más largo de lo normal.

Por qué se conmemora Santiago Apóstol

Según la tradición cristiana, Santiago el Mayor predicó en la península ibérica. Tras su martirio en Jerusalén, sus restos habrían sido trasladados a Galicia, donde siglos después se descubrió su tumba en lo que hoy es Santiago de Compostela.

Este hallazgo convirtió la ciudad en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad, junto con Roma y Jerusalén.

Cuando el 25 de julio cae en domingo, se celebra el llamado Año Santo Compostelano o Xacobeo, una efeméride especial para los peregrinos que acuden a Santiago de Compostela.