Una 'joya' de regalo: qué pueden hacer los líderes de la OTAN con los revólveres personalizados con balas que Erdogan les dio para no meterse en un lío

Que hay regalos al más alto nivel político envenenados es algo que sabemos bien en España. Mientras prosigue la investigación en relación a José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas regaladas allá por 2007, el mundo no sale de su estupefacción por la idea de presente que ha tenido Recep Tayyip Erdogan con el resto de líderes nacionales en la cumbre de la OTAN.

En calidad de anfitrión de la cita celebrada en Ankara (Turquía), Erdogan quiso tener un detalle y vaya si lo tuvo. El problema es que el regalo es del todo problemático, porque se trata de un revolver personalizado para cada líder con seis balas. Al menos, cuidó todo los detalles y junto con el 'pack' incluyó un permiso que autorizaba su exportación.

En las últimas horas se suceden los mensajes de estupefacción de políticos, como el húngaro Peter Magyar, que habla abiertamente de "un regalo inusual", mostrando una imagen del revólver Magnum con su munición y en una edición personalizada. El arma incluye una breve nota que hace mención a la fabricación nacional y al 'agradecimiento' del propio Erdogan por su asistencia a la cumbre.

Como resulta obvio, no es un presente que los presidentes y primeros ministros puedan usar abiertamente, por lo que son muchos los que ya se han movido para entregárselo a sus respectivos cuerpos policiales competentes para inutilizar el revólver.

En el caso español, el Gobierno ha puesto el asunto en manos del Ministerio del Interior y será custodiada por su personal a efectos de "inutilizarlo para a continuación ser inventariado y almacenado", según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press. En España la autoridad competente es la Guardia Civil a través de la unidad de Intervención de Armas, por lo que será la Benemérita la que proceda a su inutilización para que no constituya peligro alguno.

El mandatario belga, Bart de Wever, optó por una actuación similar a la de Sánchez, mientras Keir Starmer, premier saliente británico, decidió dejar el arma en Ankara bajo la custodia de funcionarios británicos, que se encargarán de su tratamiento para que no pueda disparar, antes de enviarlo a Reino Unido.

También recibió el suyo ña presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien tras agradecer el gesto, dejó el 'asunto' a su equipo, que "transportará y almacenará el revolver de manera segura" hasta ser inutilizada, para luego ser donada a un museo militar.

Otro destino, aún sin determinar, tendrá el presente recibido por el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien simplemente comunicó haber entregado el artículo a la policía de su país para que sea esta la que decida qué hacer con él y dónde exponerlo.

Algo menos políticamente correcto ha sido el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, que directamente calificó de "chatarra" el revólver. "Esta mañana me he enterado de que nos dio gato por liebre con una chatarra. No tengo idea de dónde está, estará en algún lugar del sótano", apuntó a la prensa a su vuelta de la cumbre OTAN. Peculiar como es, dejó claro que el regalo es "inusual" y que "yo disparo con otras armas"