Cocituber: "La mayor injusticia fue lo de Luis Enrique, que le dieron una hostia"

Cocituber, pseudónimo en el que se 'esconde' Alfonso Ortega, no es precisamente la persona más futbolera del mundo, por eso tiene especial relevancia haberle sacado las respuestas para Las 10 del Mundial.

Con más de 600.000 seguidores en Instagram y medio millón en Tiktok, Cocituber ha hecho de la hostelería su forma de vida, primero compaginando sus bares con la creación de contenido y luego ya sólo con las redes sociales.

A pesar de que lo más redondo que ha visto Cocituber es una sandía, tiene a bien rebuscar en su cerebro algunos recuerdos de los mundiales de fútbol, porque salvo que viva en una cueva es imposible escapar del todopoderoso mundo del fútbol.

Uno de los pocos recuerdos que tiene se remonta al mundial de España en el año 1982 y en el famoso Naranjito, sí le suena que Brasil que es buena en esto del fútbol y sabe que una vez Maradona marcó un gol con la mano al que todo el mundo llamó La Mano de Dios. Algo es algo.

Cocituber SER

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

No tengo muchos recuerdos viendo un mundial. Tengo el último pero no el primero. Nunca me ha marcado mucho.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Te respondo con la primera.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Prefiero no verlo.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Tengo una camiseta del 82, de Naranjito. Creo que prefiero ese mundial porque justo nací ese año y no lo ví.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

A mí me gusta Brasil.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Maradona.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de Maradona de la Mano de Dios.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Me vas a matar pero ninguno.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

No me gustaría verlo. Cuando lo veo con mi padre me puedo tirar un buen rato.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

Lo de Luis Enrique que le dieron una hostia o lo de Corea, cuando nos robaron ese mundial.