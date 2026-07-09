Esperanza Aguirre habla de "bajaciones" y Rita Maestre contesta rotunda: "Queréis que la gente vaya a trabajar enferma"

Alberto Núñez Feijóo ha sido protagonista indirecto del programa Todo es mentira. El espacio que conduce Risto Mejide en Cuatro ha tratado este jueves las palabras del líder del PP sobre el absentismo laboral y las matizaciones que más tarde han hecho en su partido.

Con este asunto como telón de fondo, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se han enzarzado en una discusión donde ninguna ha dado su brazo a torcer.

"Esas bajas de las que estás hablando, Esperanza, corresponden a personas que están enfermas cuando tú estás trabajando", ha empezado diciendo Rita Maestre, que se ha mostrado muy crítica con la defensa que ha hecho Aguirre sobre las palabras de Feijóo.

"Lo que hay en España es que cuando tú eres un trabajador y estás enfermo y vas al médico, el médico te evalúa y te da una baja que tiene días. No pone baja infinita", ha aseverado Maestre.

Unos argumentos que Esperanza Aguirre ha rebatido haciendo mención a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en un estudio reciente "ha pedido explicaciones a España de qué es lo que está ocurriendo con el absentismo laboral". "La OCDE, no el señor Feijóo", ha apostillado la expolítica.

Al hilo de esto, Esperanza Aguirre ha sacado a colación el nombre con el que, según ella, se refieren "algunos empresarios" al periodo en el que sus empleados están de baja: "Bajaciones".

"Estáis mezclando churras con merinas"

"Esa no es la vida real de la gente. Esa no es la vida real de la gente que nos está viendo en la televisión y que sabe que el problema más bien es convencer a un médico de que sigues estando mal y tienes derecho a quedarte en casa", ha contraatacado Maestre.

Después de esto, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid le ha preguntado directamente por las desventajas que tienen las bajas laborales: "¿Qué te parece mal de eso? ¿Que tenga baja? ¿Que se quede en su casa? ¿Cuál es problema?".

"El problema es que te dan 72 días y 44 si vas a mutua", ha respondido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que ha calificado a los trabajadores como "absentistas" que disfrutan de "bajaciones".

Una vez escuchados sus argumentos, Maestre ha sentenciado: "Estás haciendo lo mismo que Feijóo, que es juntar churras con merinas. Absentismo laboral, mal. Bajas médicas para la gente que trabaja y que está enferma, bien".

"Vuestro problema es que habéis juntado una cosa con la otra. Y ahora no sabéis salir del agujero, claro", ha apostillado la política de Más Madrid, quien posteriormente ha publicado un mensaje en X asegurando que el "programa de la derecha" es "que la gente vaya a trabajar enferma".