Debía 240.000 euros, se lo jugó todo a una carta y ahora tiene una empresa que factura 16 millones: "Hipotecamos la casa familiar"

Los comienzos en el mundo de la empresa no siempre no son como uno se habría imaginado. Detrás de compañías exitosas hay momentos de duros sacrificios económicos, deudas y decisiones que pueden marcan un antes y un después en la vida laboral y personal, pero no hay duda de que la perseverancia es la mayor virtud para sacar todo a flote.

Juan Luis Polo, fundador y presidente de Good Rebels, una prestigiosa agencia de marketing digital español que le ha servido para situar a él como uno de los referentes en este sector en el país, puede dar buena cuenta de ello.

La compañía surgió en 1997 de la mano de Juan Luis y su hermano, y ahora pueden decir con orgullo que están en la cúspide. Sus aproximadamente 16 millones de euros de facturación en la actualidad así lo reflejan, tal y como relata Polo en una entrevista en el canal de Youtube Talent Mach. Pero el camino para llegar hasta ahí ha sido muy duro.

Pérdidas y decisiones personales importantes

En 2001, contaban con 25 personas en plantilla, cuando se estaban avecinando momentos difíciles económicos, en los que los proyectos empezaban a escasear: "Estábamos pendientes de cosas que podían entrar, pero paso lo que tenía que pasar cuando no tienes la experiencia y lo que nunca jamás nos ha vuelto a pasar. No despedimos a nadie, teníamos la esperanza fundada de que aquello remontara", argumenta José Luis.

La empresa tenía pérdidas por valor de 240.000 euros al año: "Debes ese dinero y no sabes cuántos vienen a reclamártelo, había proveedores. Ahí ya si que tuvimos que despedir a todo el mundo y llega el momento de decidir qué hacemos con la compañía", subraya.

En el horizonte se planeaban diferentes escenarios, desde cerrar la empresa, pasando por "huir", dice José Luis entre risas. Algo tenía que pasar. Su asesor le comentó la situación y entró en escena su vivienda: "Me dice que tú tienes una propiedad, la casa. Llegué y le dije a mi mujer que la fórmula que estoy barajando para seguir adelante con esto es volver a rehipotecar la casa", sostiene con seriedad, añadiendo que, afortunadamente, su mujer, que estaba asalariada, podía aportar un colchón económico ante esa crisis que estaban atravesando.

Luz al final del túnel

No obstante, todo cambió a bien. Empezaron a llevar las redes sociales de Movistar, un gran cliente, momento que se ha visto reflejado en su proyección y, consecuentemente, su facturación: "Viene un momento de crecimiento sostenido desde ese momento en adelante. En el 2009 nos quedamos en 400.000 euros de facturación cuando veníamos de un millón y medio con la crisis", puntualiza.

Pero, añade: "volvimos a recuperar esa facturación y, de manera sostenida, hemos crecido como un 10% de acumulado desde ahí hasta hoy, hoy estaremos en torno a 15-16 millones de euros de facturación", concluye.