Dejó su trabajo en la banca para irse a las minas de Australia: "A los 26 años, gano más de 2.000 euros a la semana"

Dicen que la veintena es el momento vital ideal para probar todo tipo de aventuras, también aquellas vitales o laborales que en otro momento se antojarían imposibles. Muchos de esos proyectos quedan en nada, en pruebas sin éxito... y luego está Tait, que con 23 años decidió dejar atrás un trabajo en la banca en su Italia para probar suerte en la mina... de Australia.

Ese cambio absolutamente radical en todos los sentidos tuvo lugar en 2024, cuando renunció a un puesto en un banco, donde llevaba cerca de un año en labores de atención y de gestión del patrimonio de clientes. Dijo basta y aceptó lanzarse a la aventura aprovechando una oferta para trabajar en las minas australianas, tras hablar con un tío suyo residente en el inmenso país oceánico. Primero como limpiador y luego como ayudante mecánico, detalla.

En absoluto se arrepiente, como explica en sus redes sociales, donde cuenta con cerca de 100.000 seguidores, y en una entrevista con el medio italiano Fanpage. "Gano unos 2.130 euros netos por semana. Trabajo 14 días seguidos y tengo una semana libre. Comparado con Italia, aquí nadie te paga menos de 15-16 € la hora", reconoce.

Su vida ahora es muy distinta a la que se había imaginado, incluso admitiendo que siempre tuvo el sueño americano, aún imposible de cumplir. "Me alojo en los pueblos que rodean las minas", de los que admite que más que pueblos son "como pequeñas ciudades con todas las comodidades: supermercados, gimnasios y canchas de fútbol".

En cuanto al día a día, Tate vive como si fuera en un hotel, con "mi propia habitación con baño privado y escritorio [...] Tengo mi propio espacio y no es para nada un dormitorio compartido".

La llamada de la mina fue algo experiencial, pero lo económico pesó y mucho. Detalla que en el 'nivel básico', el de limpiador/a y camarero/a, "el salario ronda los 1.500-1.600 euros netos semanales", por lo que trabajando una media de tres semanas al mes puedes irte a unos 4.500 euros mensuales. "El coste de vida en Australia es un 10% más alto, pero el salario es prácticamente el doble que en Italia", remata al respecto.