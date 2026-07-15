900 serpientes venenosas sueltas en una ciudad de un millón de habitantes tras inundarse las granjas donde las criaban: "Pueden estar en cualquier parte"

Las precipitaciones extremas causadas por el tifón Maysak han dejado al menos 39 muertos y numerosas inundaciones en China. Uno de los lugares que ha sufrido graves daños ha sido una granja de Hengzhou de la que se han escapado unas 900 serpientes.

Esos reptiles, muchos de ellos venenosos, campan ahora a sus anchas por las calles de la mencionada ciudad del sur de China, que cuenta con un millón de habitantes. En las redes sociales se han publicado numerosos vídeos de serpientes nadando por las calles. "Pueden estar en cualquier parte", aseguran los residentes.

Según los medios chinos, una mujer ha fallecido tras ser mordida por una serpiente que se cree que forma parte de las que se han escapado de la granja como consecuencia de las inundaciones. Además, se han registrado otros casos de mordeduras en los que se ha precisado de atención médica.

Las autoridades chinas están difundiendo avisos a los ciudadanos de la zona para que se mantengan alejados de los reptiles, no traten de capturarlos y se pongan en contacto inmediatamente con los servicios de emergencia en caso de avistamiento.

Con el objetivo de controlar la situación, se ha movilizado a cazadores de serpientes, se han incrementado las reservas de antídoto y se ha preparado al personal médico ante un posible aumento de la presión hospitalaria por mordeduras de serpientes.

Diez operarios especializados buscan a las serpientes

En concreto, se ha activado un operativo compuesto por diez operarios especializados que recorren Hengzhou en búsqueda de serpientes. Los expertos en la captura de reptiles llevan consigo redes y dispositivos eléctricos que son capaces de aturdir a los animales sin matarlos.

Por otro lado, el zoológico privado de Guigang ha alertado de que se han escapado de sus instalaciones avestruces, emús y mapaches, unos animales que pueden volverse agresivos y atacar a los humanos si se asustan.