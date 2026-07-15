Silvia devuelve 40 kilos de arena robada a la playa después de 50 años: "Me lo pidieron varias veces"

En la década de los 70, cuando solo tenía 15 años, Silvia Ferrari fue de viaje junto a sus padres a la isla italiana de Cerdeña. A bordo de su caravana descubrieron la playa Is Arutas, a la que se la conoce como 'la playa de los granos de arroz' debido a que está formada por pequeños trozos de cuarzo blanco, rosa y verde que tienen el tamaño de granos de arroz.

En esa época, en la que no existía conciencia medioambiental ni tampoco normas para proteger ese valioso espacio natural, los padres de Silvia decidieron llevarse a casa 40 kilos de esa arena tan especial de la playa Is Arutas, perteneciente al municipio de Cabras.

Los trozos de cuarzo procedentes de 'la playa de los granos de arroz' han estado en el jardín de la casa familiar durante medio siglo. Sin embargo, cuando la madre de Silvia se enteró de que lo que habían hecho se había prohibido debido a que dañaba el ecosistema costero, la mujer expresó su deseo de devolver la arena a su lugar de origen.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Südtirol News, Silvia ha explicado que su madre "antes de fallecer, me había pedido varias veces que volviera a Cerdeña para devolver lo que se había llevado".

Aunque su madre ya no está, Silvia ha querido cumplir ese deseo que expresó en reiteradas ocasiones y le ha entregado al Ayuntamiento de Cabras la arena robada. El concejal de Medio Ambiente, Carlo Carta, ha destacado al respecto que "devolver la arena, incluso después de tantos años, significa reconocer que el patrimonio natural pertenece a todos y que cada uno tiene la responsabilidad de protegerlo".

"Esperamos que esta historia pueda servir de ejemplo también para quienes aún conservan arena u otros elementos naturales de nuestras playas. Lo que ha hecho Silvia Ferrari ha sido, por un lado, cumplir una promesa hecha a su madre y, por otro, un bonito gesto de respeto hacia un lugar único con un gran valor simbólico, que contribuye a difundir la cultura de la protección del medioambiente", ha añadido Carlo Carta.