Desaparece misteriosamente un camión con 20 toneladas de queso Emmental, valorado en 80.000 euros: nunca llegó a su destino

Hay robos de película y luego está este. La Policía de Baviera busca un camión con 20 toneladas de queso emmental en su interior. Suena raro, pero el golpe ha sido sonado. Las autoridades cifran en más de 80.000 euros el montante afanado sobre un producto más que habitual en la cocina y despensa de millones de hogares. Porque este queso originario de Suiza, hecho con leche de vaca y con sus agujeros característicos, es todo un reclamo en cualquier supermercado.

El camión se cargó el pasado lunes en la localidad de Bayreuth (Alemania), con la intención de descargar unos cuantos kilómetros después en Francia, pero nunca llegó a destino. Una empresa búlgara era la encargada del transporte, pero ahora no se sabe nada ni del vehículo ni del conductor.

La policía trabaja con todas las hipótesis; la prioritaria es la del robo, ya que es habitual que se produzcan actuaciones delictivas con cargas de productos lácteos. Hace no mucho hubo un atraco sonado a un camión cargado con 21 toneladas de mantequilla en Polonia. Poco antes ocurrió lo mismo con otro cargamento de 21 toneladas, en este caso de queso, también originario de Alemania.

Estos objetivos suelen ser apetitosos para los cacos... y no solo en un sentido gastronómico. Dado que el precio del queso y todo tipo de lácteos ha subido mucho en el mercado y a sabiendas de que este tipo de cargamentos no reciben una protección especial, los ladrones ven una posibilidad 'fácil' para hacerse con ingentes cantidades a colocar en el mercado negro.

Estas y otras denuncias aparecen en una página web llamada Punto de Denuncia de Mercancías Robadas, de donde se extrae que la mayoría de denuncias las realizan empresas procedentes de Países Bajos, aunque las pérdidas también tocan a entidades de otros países europeos.