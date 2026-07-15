Ni aire acondicionado ni torres de refrigeración: Toronto enfría más de 100 edificios con agua helada del fondo del lago Ontario

Una solución sostenible para hacer frente al calor (y también al frío) sin necesidad de aire acondicionado ni de torres de refrigeración. En Toronto (Canadá) cuentan con un sistema que enfría más de 100 edificios gracias a agua helada procedente del fondo del lago Ontario.

La red fue creada en el año 2004 y se encuentra gestionada por la compañía Enwave Energy Corporation. La misma cuenta con 40 kilómetros de tuberías subterráneas que recorren el centro de la ciudad canadiense y se conectan con edificaciones entre las que se encuentran dos de los hospitales más grandes de Toronto.

Tal y como explican desde el medio de comunicación Canada's National Observer, la parte principal del sistema la forman tres enormes tuberías de captación que se extienden cinco kilómetros hacia el lago Ontario. El objetivo de esas tuberías es extraer agua que se encuentra a una profundidad de unos 80 metros y a una temperatura constante de cuatro grados durante todo el año, lo que la convierte en ideal para refrigerar espacios.

El agua circula a través de intercambiadores de calor y se distribuye en un circuito cerrado que conecta los edificios del centro de Toronto. Una vez que el agua cumple su labor de refrigeración, la misma se devuelve al lago a una temperatura ligeramente superior.

El sistema no solo se utiliza en verano. Cuando llega el invierno, el funcionamiento se realiza a la inversa: se aprovecha el calor generado durante el intercambio para contribuir a la calefacción de los edificios conectados a la red.

La importancia de la profundidad del lago Ontario

En declaraciones a Canada's National Observer, Ed McBean, profesor de la facultad de ingeniería de la Universidad de Guelph, ha destacado que las condiciones del lago Ontario son ideales para nutrir al sistema, ya que otros lagos menos profundos son más vulnerables al calentamiento, a la penetración de la luz solar y a la proliferación de algas nocivas.

Toronto no es la única gran ciudad que usa agua para refrigerar sus edificios públicos. Como contamos en El HuffPost hace una semanas, en París (Francia) se utiliza el agua fría del río Sena para enfriar museos, hospitales y colegios.