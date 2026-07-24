Incendios y emergencia nacional, en directo: las llamas avanzan en la Sierra Oeste de Madrid, minuto a minuto
Más de 20.000 desalojados y pueblos incomunicados es el saldo provisional de la oleada de incendios forestales de finales de julio.
El pequeño pueblo toledano de 258 habitantes de Marjaliza acaba de ser confinado después de que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado la situación operativa nivel 1 en el incendio de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) por posible afección de humo.
La Comunidad de Madrid tiene monitorizadas a cerca de 1.500 personas mayores o con discapacidad de ocho residencias ubicadas en los municipios afectados por los incendios de la región, manteniendo un seguimiento permanente de la situación de todos los centros de atención social situados en la zona oeste.
Según ha informado este viernes el Gobierno regional en un comunicado que recoge Europa Press, las familias de los usuarios están siendo informadas de todas las actuaciones llevadas a cabo, mientras se reorganiza la atención en función de la evolución del incendio en la zona de Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, que han obligado a declarar la emergencia nacional.
Es el máximo nivel de respuesta ante emergencias en España y solo se activa cuando una emergencia es declarada de Interés Nacional por su gravedad, extensión o repercusión.
En ese caso, la dirección operativa pasa a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por encargo del ministro del Interior, mientras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) coordina la gestión estratégica junto con representantes del Estado y de las comunidades autónomas afectadas. Así lo ha explicado Interior en redes sociales:
Un bombero forestal ha publicado un video en TikTok donde cuenta la realidad que están viviendo él y muchos de sus compañeros estos días. "Os lo juro, señores, esto hay que vivirlo. Esto hay que llevarlo dentro", afirma.
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado la situación operativa nivel 1 en el incendio de Retuerta del Bullaque (Guadalajara) por posible afección de humo a las poblaciones toledanas de Los Yébenes y Marjaliza.
Según ha informado en su cuenta de la red social X el Infocam, en la zona trabajan a esta hora 10 medios aéreos, 22 medios terrestres y 117 efectivos, entre bomberos forestales y agentes medioambientales.
En varios departamentos franceses también arde el campo: hay más de 20.000 evacuados y en algunas regiones como Gironda se espera vientos de hasta 80 kilómetros por hora esta tarde, lo que complicará mucho las labores de extinción.
Francia ya cuenta con tres aviones Canadair gracias al mecanismo europeo de protección civil, que las autoridades galas activaron en la noche de este jueves.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que la Junta respalda la decisión adoptada por el Gobierno de asumir el mando y declarar la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y virulencia del incendio declarado en Burgohondo (Ávila) y los que afectan también a la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de España despliega más de 1.800 efectivos entre personal de Protección Civil, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME) para luchar contra los incendios forestales declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila (Castilla y León), informa EFE.
En concreto, el Ejecutivo ha desplegado 1.100 intervinientes y 225 medios terrestres de la UME; así como 110 efectivos de Protección Civil y 650 agentes de la Guardia Civil; este último cuerpo también tiene sobre el terreno 60 vehículos y dos helicópteros.
El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje Es-Alert al municipio turolense de Cuevas de Cañart para su evacuación a causa del humo por el incendio de Ejulve, que anoche se reactivó en el flanco izquierdo.
Por la evolución del fuego, se ha elevado el nivel de emergencia a Situación Operativa 2-Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) y se ha pedido nuevamente la activación de la Unidad Militar de Emergencias.
Varios investigadores desgranan las razones por las que el fuego visto en los últimos años en España y en particular este fin de semana en la Comunidad de Madrid son tan voraces.
El ministro de Transportes apunta en su trifulca con la presidenta de la Comunidad de Madrid que los miembros del Consejo de Ministros a los que el PP ha solicitado ayuda desde la presidencia de varias comunidades (Interior, Transición Ecológica) están "volcados en la tarea".
"Lo que es perfectamente compatible con que yo abra un debate imprescindible que se apaga cuando se apagan los incendios. Y el próximo año vuelta a empezar. El momento es AHORA. ¡AHORA!", ha escrito en redes sociales.
La Comunidad de Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible", recogen en Europa Press.
Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde ha informado de que que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.
"Vamos siguiendo minuto a minuto cómo se encuentran todas las personas allí", ha afirmado. Se han tenido que desalojar también residencias en Chapinería y en Colmenar de Arroyo, además de cerrar nueve centros de salud, si bien se sigue reforzando la atención en todos los hospitales de la región por si hubiera que atender a pacientes.
Así ha comunicado el 112 de la Comunidad de Madrid la noticia de que los tres incendios forestales que asolaban el suroeste de la región hayan unido sus frentes.
El ministro de Transportes no rehúye la polémica y responde directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de su cuenta en X. "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives", le ha recriminado.
Puente responde a Ayuso, que en los medios adujo que "el primer mamarracho que se ponga de por medio a calentar el ambiente, allá él". "Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", le ha espetado Puente.
La organización ecologista Greenpeace ha pedido este viernes que "se acuerde de una vez" un pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales, con una inversión de al menos 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal, porque "prevenir cuesta mucho menos que reconstruir", recoge EFE.
La organización, que hace estas demandas tras la declaración por parte del Gobierno central de la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios que afectan a estas regiones, ha recordado en un comunicado que los incendios "no son cosa del verano".
El Ministerio del Interior ha enviado dos mensajes ES-Alert para ordenar la evacuación de tres municipios de la Comunidad de Madrid por la evolución de los incendios que asolan la región: Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. Es la primera vez, dice EFE, que la secretaría general de Protección Civil y Emergencias manda un mensaje ES-Alert en una situación operativa de nivel tres.
"Esto es una emergencia real: Debido a la evolución de los dos incendios en la Com. de Madrid. A todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo evacuen estos municipios. Posibles puntos de acogida: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas", sostiene el primer mensaje.
Todavía desde Cenicientos, Ayuso ha sido preguntada sobre cuándo llegarán los cuatro aviones que llegarán de Italia y Grecia y que ya está desplegando Bruselas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que desconoce el dato, pero sí ha querido aprovechar para cargar contra el Gobierno: "Francia pidió la ayuda del mecanismo europeo anoche, se adelantaron, hicieron lo correcto, y como ya se han adelantado ya tienen ayuda".
La réplica a Óscar Puente no ha tardado en llegar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha reaccionado desde el puesto de mando de Cenicientos a las palabras del ministro de Transporte: "Lo ignoro por completo". Eso sí, segundos antes sí había deslizado que "el primer mamarracho que se ponga de por medio a calentar el ambiente, allá él y su conciencia".
"Lo que hacemos es conforme a la ley y sobre todo a la prioridad, que es salvar casas, salvar propiedades, salvar vidas de miles de familias que están viviendo una catástrofe de esta magnitud. Nosotros estamos solamente a reconocer a quién está ayudando, a buscar la colaboración de todos. (...) Estamos en una situación nunca vista".
Hay mucha indignación con la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid: en cuanto ha podido ha solicitado ayuda al Gobierno central. Sobre ello, el ministro de Transportes ha reaccionado con su habitual socarronería: "Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".
El canal 24H ha entrevistado a Delfín, un vecino de los pueblos más afectados por los incendios de Madrid. Regenta un mesón en Villa del Prado y ha contado cómo anoche preparó 300 bocatas para el retén que está luchando contra el fuego. Hoy viernes levantará la persiana para preparar espaguetis para los niños de los pueblos evacuados. Mi compañera Elena Santos da aquí más detalles de esta historia con rostro humano:
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la unión de los tres incendios activos en la región en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando incluso a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.
Mi compañero Manolo Orellana comparte en este vídeo más información sobre cómo los servicios de extinción de incendios trabajaron durante la pasada madrugada combatiendo las llamas en Madrid, Ávila o Toledo.
Los incendios forestales mantienen cortadas un total de 23 carreteras secundarias en varias provincias españolas, según la Dirección General de Tráfico. La Comunidad de Madrid concentra varios de los cierres, con afecciones en vías de Loeches, Pelayos de la Presa, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. También permanecen interrumpidas carreteras en Ávila, Toledo, Guadalajara (la provincia más afectada por el número de cortes) y Huelva.
Felipe VI sigue desde Mallorca con preocupación la evolución de los incendios forestales en Ávila y Madrid por los que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional, según ha explicado tras una audiencia con el rey la presidenta de Baleares, Marga Prohens.
"El rey, como siempre, demuestra un conocimiento del territorio, de hecho me estaba explicando las características de este territorio", ha detallado la presidenta autonómica en declaraciones a la prensa en el palacio de la Almudaina de Palma.
La dirección del operativo contra el incendio forestal que afecta al suroeste de la Comunidad de Madrid ha ordenado este viernes la evacuación de los municipios de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ante el avance de los focos de fuego que continúa fuera de control, recuerda EFE.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en Cenicientos de la medida tras la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada una vez que el Gobierno de España asumió la dirección de la emergencia al declararse el nivel 3 del Plan Estatal de Protección Civil.
El bombero, técnico en Emergencias y Protección Civil y cofundador del proyecto Nexo Emergencias, Adrián Pastor, ha reaccionado a la petición este jueves por parte de la Comunidad de Madrid para solicitar la activación del Nivel 3 de interés nacional ante la evolución de los incendios.
Lo cuenta mi compañero Alfredo Pascual en esta noticia.
Castilla y León confirma que se ha trabajado toda la noche en el incendio de Burgohondo con maquinaria y manualmente para generar "líneas de defensa" alrededor de los pueblos. "Muy atentos a la vertiente sur, en la cara que da al valle del Tiétar, donde baja el incendio lentamente desde la cumbre", advierten las autoridades autonómicas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el objetivo del gran dispositivo desplegado para combatir los incendios descontrolados en Madrid y Ávila es evitar que los tres confluyan, y ha advertido de que este viernes es un "día crítico" por las altas temperaturas y los fuertes vientos, según recoge EFE.
Más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan ya en estos tres incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica, ha explicado Marlaska.
La tercera ola de calor, que ha comenzado este martes y ha finalizado este jueves, ha provocado 151 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, una cifra inferior a los fallecimientos del primer y segundo episodio de estas características de finales de junio y principios de julio, respectivamente, según ha recogido EFE.
Según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en la tercera ola de calor se han producido en España un total de 151 muertes atribuibles a estas causas, aunque los datos son preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado desde el puesto de mando avanzado de Cenicientos, en Madrid, que España ya ha aceptado dos aviones contraincendios de Grecia y otros dos de Italia. Son cuatro Canadair que llegarán en unas horas tras la respuesta afirmativa a la activación del mecanismo europeo de protección civil, activado a instancias de la Unidad Militar de Emergencias.
Los incendios forestales han quemado hasta el momento un total de 114.796,42 hectáreas forestales desde el inicio del año, frente a las 24.133,26 del mismo periodo de 2025, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que ha recogido la agencia EFE.
El alcalde de la localidad abulense de El Tiemblo (4.500 habitantes), Arturo Varas, asegura que sus vecinos se encuentran totalmente abatidos ante el incendio forestal que asola su localidad y asegura a EFE que "es pavoroso ver que el infierno existe".
El regidor de esta localidad, que durante el verano casi duplica las personas que viven allí, describe cómo las llamas de este fuego que surgió a las 13.02 horas del pasado miércoles a unos 20 kilómetros de distancia en el término municipal de Burgohondo (1.300 habitantes), alcanzaron una altura de entre 12 y 14 metros, avanzando a una velocidad "increíble".
Esta situación, propiciada por las fuertes rachas de viento y las elevadas temperaturas, hizo que el casco urbano de El Tiemblo fuese atravesado por el fuego de una forma "sumamente rápida", dejando a su paso imágenes de desolación, con parques arrasados, zonas verdes carbonizadas, árboles chamuscados y algunas casas afectadas.
Fruto de los graves incendios que azotan la Sierra Oeste de Madrid, el SUMMA 112 ha recomendado a través de su jefa de guardia, Ester Armela, evitar hacer actividades al aire libre y llevar mascarilla si se sufre una patología respiratoria previa o algún tipo de alergia. También anima a proteger las viviendas evitando abrir ventanas.
El Gobierno ha solicitado este viernes la ayuda de la Unión Europea ante los incendios forestales que está sufriendo España, algo que ha avanzado la Cadena Ser y ya confirma EFE.
Ha sido a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija.
Este mecanismo se creó en 2001 para intensificar la coordinación entre países europeos en la lucha contra incendios. España ha solicitado su activación todos los veranos desde 2020, a excepción de en 2023. En 2020 y 2021 se prestó ayuda por la pandemia; en 2022 por el brote de viruela del mono; en 2024 por la DANA de Valencia y el año pasado por los incendios forestales.
El incendio forestal declarado este jueves en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en el término municipal de Fuente Álamo, ha quedado estabilizado a las 6.30 horas de este viernes tras afectar a una superficie aproximada de 228 hectáreas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia y recoge Europa Press.
Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid han afectado la cobertura telefónica en 16 municipios, y la Comunidad mantiene monitorizadas con las operadoras de telecomunicaciones las áreas afectadas, según EFE.
A las 8:00 horas de este viernes, 16 municipios presentaban incidencias en el servicio con especial relevancia en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real, informa la Comunidad en un comunicado.
Las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.
Según avanzan Cadena Ser y El País, España, a instancias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el mecanismo europeo de respuesta: pide en concreto al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ya ofrece dos Canadair CL-415. Esta mañana se organizará el despliegue.
La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación, que a lo largo de esta noche han llegado a trasladar a unos 5.000 vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región, según Europa Press.
La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico, recuerda EFE.
En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas. Ahora por los incendios la ha solicitado la Comunidad de Madrid y se ha incluido la provincia de Ávila porque por ley el ministro del Interior lo puede decidir a iniciativa propia, han informado a EFE fuentes del Ministerio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que en la lucha contra los incendios forestales se está viviendo "una situación dramática" y no solo en las provincias españolas, "también en comarcas de países vecinos". "Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones. Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo cómo el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas".
Sánchez ha incidido en que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos y ha mandado un mensaje de agradecimiento a las Brigadas Forestales, a las FYCSE, a Protección Civil "y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego". "Mucha precaución; sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha pedido.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado a través de su cuenta en Bluesky que los trabajadores que se vean afectados por uno de los incendios forestales que azotan el país cuentan con cuatro días de permiso remunerado en virtud de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que introdujo el conocido como "permiso climático" a raíz de la DANA de Valencia.
Castilla y León amanece con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.
El incendio abulense, que se declaró este miércoles, destaca por su especial virulencia, ya que en la tarde del jueves avanzó a una velocidad de 30 kilómetros en 40 minutos, y las llamas entraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, donde habita una de las principales colonias de buitre negro, que ha quedado arrasada, informa EFE.
La pasada noche ha dado un respiro a la situación de los incendios forestales en toda Castilla-La Mancha, ya que entre la última hora de este jueves y la primera de este viernes ha quedado controlado el incendio en Selas (Guadalajara) y han sido extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, ambos en la provincia de Toledo.
El mayor, el primero de los mencionados, ha consumido unas 2.800 hectáreas de bosque y obligó a evacuar seis municipios. Fue extinguido a las 22:32 horas del jueves. El segundo se extinguió a las 00:30 horas de este viernes, mientras que el último ya fue extinguido a las 23:31 horas de ayer jueves, según informa Europa Press.
En media hora dará comienzo una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
La presidirá en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Acudirá de forma telemática el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en Madrid.
Además, a esta misma hora estaba convocada una reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Buenos días, aquí Alberto. Comenzamos el minuto a minuto en directo de los incendios forestales para que podáis seguir al detalle la evolución de los fuegos en El HuffPost. Como ya habrás leído, el Gobierno decretó anoche el estado de emergencia en Madrid y en Ávila.
Esta mañana los fuegos en la Comunidad de Madrid siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance: el temor era que se unieran en un gran macroincendio. Solo allí más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas por los incendios forestales de Almorox (ya estabilizándose), por el de Villa del Prado y por el de San Martín de Valdeiglesias.