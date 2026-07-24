Incendios y emergencia nacional, en directo: las llamas avanzan en la Sierra Oeste de Madrid, minuto a minuto

1.500 personas mayores, monitorizadas por la Comunidad de Madrid en lo peor del incendio

La Comunidad de Madrid tiene monitorizadas a cerca de 1.500 personas mayores o con discapacidad de ocho residencias ubicadas en los municipios afectados por los incendios de la región, manteniendo un seguimiento permanente de la situación de todos los centros de atención social situados en la zona oeste.



Según ha informado este viernes el Gobierno regional en un comunicado que recoge Europa Press, las familias de los usuarios están siendo informadas de todas las actuaciones llevadas a cabo, mientras se reorganiza la atención en función de la evolución del incendio en la zona de Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, que han obligado a declarar la emergencia nacional.