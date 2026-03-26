Lidl confirma la venta de este producto a partir de mañana que te ayudará a limpiar el suelo en húmedo y seco por menos de 35 euros

Lidl vende un aspirador que te ayudará a limpiar la casa

Lidl se ha convertido en el supermercado favorito para muchos clientes, y no sólo por sus productos de alimentación, sino por los artículos de todo tipo que puedes encontrar en sus tiendas o en su página web.

En los últimos días, la cadena alemana de supermercados ha sacado a la venta un humidificador para combatir la alergia, un amplificador Wi-Fi que cuesta menos de 9 euros o la procesadora de alimentos que tanta expectación ha causado.

No es de extrañar, por lo tanto, que los consumidores estén siempre atentos a las novedades de Lidl. Este tipo de artículos pueden hacerte la vida más fácil en las tareas cotidianas y ahorrarte tiempo, y normalmente por un precio que no es demasiado alto.

Estas son las características que cumple el nuevo producto de Lidl, disponible ya en internet y a partir de mañana, 27 de marzo, en todos sus establecimientos. Se trata de una aspiradora en seco y húmedo con la que podrás limpiar la casa de manera mucho más fácil.

La aspiradora de Lidl que puedes comprar desde mañana

La aspiradora en seco y húmedo de 1300 W de la marca Parkside se puede comprar a partir del viernes 27 de marzo. Aunque si te corre prisa puedes adquirirla ya en la página web de Lidl. El precio es de 34,99 euros.

Lidl destaca que es una herramienta de limpieza multifuncional, que sirve para eliminar la suciedad húmeda y seca sin esfuerzo. También la puedes usar como soplador o para aspirar agua.

Otra ventaja es que es fácil de utilizar, pues dispone de un asa de transporte plegable y de 5 ruedas que proporcionan estabilidad segura.

Un punto a favor es su contenedor de acero inoxidable. Gracias a él tienes la posibilidad de vaciar la suciedad recogida con cierres rápidos. También tiene soportes integrados para tubo, cable y boquillas.

La aspiradora de Lidl viene con los siguientes accesorios:

Manguera de succión.

Boquilla para ranuras.

Boquilla para suelos.

Tubo de succión de 3 piezas.

Bolsa de filtro de papel.

Bolsa de filtro textil.

Filtro de espuma para aspiración en húmedo.

Las medidas son de 40 x 42 x 46 centímetros. Pesa 4,68 kilogramos, así que no te costará demasiado esfuerzo llevarla de una estancia a otra.

Los usuarios de la web de Lidl lo han calificado como buena compra, destacando la relación calidad precio y su facilidad de uso.