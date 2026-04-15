El Sindicato de Inquilinas comparte los "tres pasos para el manual del inquilino" al entrar y al salir de un piso: "Son las herramientas que tenemos"

En un mercado del alquiler cada vez más tensionado, donde encontrar piso se ha convertido en una carrera de obstáculos, el margen de maniobra de los inquilinos parece cada vez más reducido. Contratos poco claros, exigencias desproporcionadas y conflictos con la fianza forman parte de una experiencia que muchos describen como desigual desde el primer momento.

En este contexto, el Sindicato de Inquilinas propone un sencillo “manual del inquilino” con tres pasos básicos que explican en un vídeo para protegerse al alquilar una vivienda. No son grandes reformas legales ni soluciones estructurales, sino herramientas prácticas y necesarias para moverse en un mercado cada vez más hostil.

"Si ellos nos piden nuestros movimientos bancarios, cuatro nóminas… y ya si me apuras hasta el libro de familia de tu abuela, ¿por qué no vamos a hacer algo tan básico como buscar a nuestro casero en internet?", plantea Valeria Racu, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid (@inquilinato_madrid).

Investigar al casero: el paso que casi nadie da

El primer consejo rompe con una dinámica habitual: investigar al propietario. Según el Sindicato, es una práctica poco extendida entre inquilinos, pese a que los arrendadores suelen exigir abundante información personal y financiera.

“Es algo que casi nunca se nos pasa por la cabeza”, explican. Sin embargo, puede ofrecer pistas relevantes: si el propietario tiene más viviendas, si gestiona negocios o incluso si existen antecedentes que puedan influir en la relación contractual.

La idea, señalan, no es invadir la privacidad, sino equilibrar mínimamente una relación que suele ser asimétrica desde el inicio. “A lo mejor te enteras de cosas que te pueden servir para negociar en el futuro”, apuntan.

La fianza, el gran campo de batalla

El segundo paso se centra en uno de los puntos más conflictivos del alquiler: la devolución de la fianza. Según denuncian, es uno de los momentos en los que más problemas surgen.

“Nos la van a intentar colar por todos lados”, advierten con claridad. Para evitarlo, recomiendan medidas básicas pero fundamentales: hacer fotos detalladas del estado del piso al entrar, firmar un inventario y, sobre todo, dejar constancia por escrito de las condiciones de salida.

Entre ellas, recuerdan un aspecto clave que muchos inquilinos desconocen o no exigen: el propietario tiene un plazo legal de 30 días para devolver la fianza tras la finalización del contrato.

Son, en sus palabras, “derechos inquilinos 1.0”, pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia en caso de conflicto.

Organizarse como respuesta

El tercer paso va más allá de lo individual y apunta directamente a la organización colectiva: afiliarse al Sindicato de Inquilinas. Una organización que lucha por ofrecer a los inquilinos herramientas básicas para no quedar completamente desprotegidos.

Aunque reconocen el tono “corporativo” del mensaje, desde el Sindicato de Inquilinas insisten en que no se trata solo de una recomendación, sino de una necesidad en el contexto actual. “De verdad, es la herramienta que tenemos”, subrayan.

La lógica es clara: frente a un mercado cada vez más competitivo y con reglas que, en la práctica, favorecen a la propiedad, la única forma de equilibrar fuerzas pasa por la acción colectiva.

El vídeo, breve pero directo, pone sobre la mesa una realidad más amplia: alquilar ya no es solo una cuestión económica, sino también de información, estrategia y, en muchos casos, resistencia ante un mercado de la vivienda cada vez más abusivo.