Es 2026 y Francia acaba de eliminar de su legislación sus polémicas referencias a las "obligaciones conyugales": "El matrimonio es una promesa de amor, nunca una deuda"

Francia ha dado un paso legislativo para que no haya ninguna duda de que el matrimonio no implica un control sobre el cuerpo del otro o una obligación sexual.

Francia ha decidido cerrar una puerta que llevaba años entreabierta en su legislación. El Senado ha aprobado una reforma para eliminar cualquier interpretación del matrimonio como una obligación sexual entre cónyuges. La ley no permitirá que la "vida en común" se entienda como un deber de mantener relaciones sexuales. Una aclaración que llega tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2025 y que busca evitar futuras situaciones de violencia dentro del matrimonio.

La ministra delegada de Igualdad, Aurore Bergé, resumió el espíritu de la reforma con una frase publicada en Le Monde: "El matrimonio es una promesa de compartir, amor y respeto. Pero nunca es una autorización, nunca una deuda, nunca un derecho de acceso". Con este mensaje, el Gobierno respalda una iniciativa que ha salido adelante con 209 votos a favor por solo 2 en contra, aunque no sin debate.

El origen del cambio: una ambigüedad legal histórica



El problema no estaba tanto en la ley escrita como en su interpretación. El Código Civil francés recoge el concepto de "comunidad de vida" dentro del matrimonio. Durante décadas, esa idea ha sido utilizada por los tribunales para justificar una especie de "deber conyugal", hasta el punto de conceder divorcios por culpa cuando uno de los cónyuges dejaba de mantener relaciones sexuales.

Ese enfoque chocaba con otro principio básico del derecho: el consentimiento. Y ahí es donde intervino el TEDH. En 2025, el tribunal condenó a Francia precisamente por mantener esa interpretación, obligando al país a corregir su marco legal.

La nueva ley busca cortar de raíz esa contradicción. El texto es explícito: la convivencia no implica ninguna obligación de mantener relaciones sexuales. Un cambio que, según sus impulsores, no solo es jurídico, sino también pedagógico.

Una ley con vocación "educativa"



Uno de los puntos más llamativos del proyecto es su impacto más allá de los tribunales. La idea es que esta aclaración legal se lea incluso durante las ceremonias de matrimonio. Así lo defendió el diputado Paul Christophe, uno de los promotores de la iniciativa, que habló de las "virtudes educativas" de la norma.

El objetivo es que el mensaje llegue desde el primer momento. Que nadie pueda interpretar el matrimonio como un contrato que implica derechos sobre el cuerpo de la otra persona.

En la misma línea, la senadora ecologista Mélanie Vogel fue más directa: "Esta ley pondrá fin a una aberración en la legislación francesa". Su argumento es sencillo: no tiene sentido que la ley prohíba las relaciones sin consentimiento y, al mismo tiempo, permita sancionar a quien no quiera mantenerlas.

División política: apoyo amplio, pero con reservas



Aunque la ley ha salido adelante con una amplia mayoría, el debate en el Senado ha dejado ver fisuras, especialmente en la derecha. Algunos senadores consideran que la reforma es innecesaria.

La presidenta de la Comisión de Derecho, Muriel Jourda, resumió diciendo que no hace falta legislar sobre algo que ya está resuelto tras la sentencia del TEDH. Además, criticó el enfoque del texto: "No podemos redactar el Código Civil como si fuera un folleto de planificación familiar".

También hubo reticencias prácticas. Algunos senadores advirtieron de que ciertos alcaldes podrían negarse a leer en las bodas referencias explícitas a la ausencia de obligación sexual dentro del matrimonio.

Incluso se propuso una versión alternativa del texto, más suave, que evitaba mencionar directamente las relaciones sexuales. Sin embargo, esa opción fue rechazada por quienes consideraban que restaba claridad y fuerza al mensaje.

Qué falta para que sea definitiva



A pesar de la aprobación en el Senado, la ley aún no está completamente cerrada. Existe un desacuerdo técnico entre ambas cámaras sobre un artículo adicional, lo que obliga a pasar por una comisión mixta para compensar el texto final.

Todo apunta a que la reforma saldrá adelante sin grandes cambios. Y cuando lo haga, marcará un punto de inflexión en la legislación francesa.

Porque el fondo del asunto va más allá del matrimonio. Se trata de dejar claro, sin ambigüedades, que el consentimiento no desaparece dentro de la pareja. Y que ninguna relación, por formal que sea, puede interpretarse como una obligación.