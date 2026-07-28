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Muere Betye Saar, la artista que convirtió objetos cotidianos en un símbolo contra el racismo, a los 99 años
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Muere Betye Saar, la artista que convirtió objetos cotidianos en un símbolo contra el racismo, a los 99 años

La creadora estadounidense, una de las grandes referentes del arte contemporáneo y pionera del movimiento de la mujer afroamericana, falleció en Los Ángeles mientras dormía, a pocos días de cumplir un siglo de vida.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Betye Saar posando en un evento
Betye Saar posando en un eventoChad Salvador GETTY IMAGES

La artista estadounidense Betye Saar, una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo y reconocida por transformar objetos antiguos y cotidianos en potentes denuncias contra el racismo, ha fallecido este lunes en Los Ángeles a los 99 años, apenas unos días antes de celebrar su centenario.

La noticia ha sido confirmada por su galerista, Julie Roberts, quien ha explicado en un comunicado que Saar murió mientras dormía.

Una pionera del arte afroamericano

Nacida el 30 de julio de 1926 en Los Ángeles, Betye Saar fue una de las grandes impulsoras del movimiento artístico de la mujer afroamericana en Estados Unidos y una de las máximas representantes del llamado arte ensamblado, una técnica basada en crear nuevas obras a partir de objetos ya existentes.

A lo largo de su carrera utilizó muebles, fotografías, estatuillas, utensilios domésticos y todo tipo de elementos cotidianos para reflexionar sobre la identidad afroamericana, la memoria, la espiritualidad y el racismo.

Su galerista destacó precisamente esa capacidad para convertir objetos aparentemente comunes en piezas cargadas de significado. "Artista pionera y figura destacada del movimiento del ensamblaje, Betye Saar será recordada por una obra que exploró con gran profundidad la identidad afroamericana, la espiritualidad y las intersecciones entre diversas culturas", señaló Roberts.

La obra que cambió su carrera

Entre todas sus creaciones destaca 'La liberación de la tía Jemima' (The Liberation of Aunt Jemima), realizada en 1972 y considerada una de las obras más importantes del arte político estadounidense del siglo XX.

La pieza nació, en parte, de la indignación de Saar tras el asesinato de Martin Luther King Jr. y transformó uno de los estereotipos racistas más conocidos de la cultura popular estadounidense.

La artista utilizó una figura comercial de la denominada 'mammy', un personaje creado para representar a las mujeres negras como sumisas y dedicadas al servicio doméstico, y le dio un significado completamente distinto. En lugar de aparecer únicamente con una escoba, la figura sostenía también un rifle y una granada, incorporando además símbolos vinculados al movimiento Black Power.

Con esa reinterpretación, Saar convirtió un icono racista en una poderosa reivindicación política y cultural.

Un legado que sigue inspirando

Durante décadas, la artista mantuvo una producción centrada en denunciar las desigualdades raciales y reivindicar la cultura afroamericana, consolidándose como una referencia para varias generaciones de creadores.

Julie Roberts aseguró que "su visión singular transformó el rumbo del arte contemporáneo" y afirmó que el legado de Betye Saar "seguirá inspirando a generaciones de artistas, académicos y público en todo el mundo".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

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