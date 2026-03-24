Esto es lo que pasa ahora con la tasa de basuras de Almeida, ¿puede devolverte el dinero el Ayuntamiento de Madrid?

La nueva tasa de basuras de Madrid ha sido declarada ilegal. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ayer emitió una sentencia en la que ordenaba su anulación.

El motivo son los defectos en su tramitación, ya que no incluye los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas. De este modo, la justicia ha declarado la nulidad de la Ordenanza Fiscal 8/2024, que es la que regula el impuesto para la recogida de residuos en la capital.

Hasta 1,4 millones de madrileños han pagado la tasa de basuras, cuya recaudación comenzó en septiembre de 2025. Tras la sentencia del TSJM es normal que surja una pregunta: ¿el Ayuntamiento de Madrid va a devolverte el dinero?

¿Pueden devolverte el dinero de la tasa de basuras?

Aunque el TSJM haya anulado la tasa de basuras, esto no quiere decir que el ayuntamiento te vaya a devolver el dinero inmediatamente.

Es de esperar que el consistorio de Martínez Almeida recurra la sentencia al Tribunal Supremo, tal y como indica la Cadena SER. El ayuntamiento señala que la sentencia "no entra en cuestiones de fondo, ni en el diseño ni en metodología de cálculo".

Lo cierto es que el TSJM hace referencia al informe técnico-económico, considerándolo una herramienta esencial para la imposición de la tasa de basuras. Sin la información de ese anexo no se puede justificar el coste del servicio ni los criterios que determinan la cuota.

En el caso de que el Ayuntamiento de Madrid tenga que volver a redactar la normativa, bastaría con ajustarla a los criterios que pide el TSJM para que la tasa sea totalmente legal. Si finalmente tienen que devolver el dinero, la cantidad ascendería a 300 millones de euros.

Cómo reclamar la tasa de basuras en Madrid

A estas alturas ya no puedes reclamar la cantidad pagada en 2025. El plazo expiró hace meses, pues existía un límite de 30 días para llevar a cabo la tramitación. Alrededor de 130.000 madrileños reclamaron, y ellos sí que podrían recibir el dinero pagado en 2025 cuando la sentencia sea firme.

Pero ojo, sí que puedes hacerlo en el caso de que ya has pagado la tasa de basuras de 2026. Tienes un mes de plazo para cumplimentar la gestión. La reclamación se presenta online en la web del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, aunque también puedes hacerlo presencialmente en las oficinas de registro municipal.

Antes de reclamar tienes que haber pagado la tasa. También cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo le dé la razón al Ayuntamiento de Madrid, y ahí es probable que no te devolviesen el dinero. Toca esperar a que la sentencia sea firme para saber si tienes derecho o no a la devolución.