Estrella de Diego, sobre el debate del traslado del Guernica: "Un cuadro no se pide, se enrolla, se mete en una caja y viaja"

El debate sobre el posible traslado del Guernica de Pablo Picasso desde Madrid a Bilbao ha vuelto a colocar el foco en una idea que, para muchos, parece sencilla: pedir un cuadro y moverlo. Sin embargo, quienes trabajan con obras de arte insisten en que la realidad está muy lejos de esa imagen simplificada. Y lo resumen con una frase tan directa como contundente.

"Un cuadro no se pide, se enrolla, se mete en una caja y viaja".

Así lo explica la historiadora del arte Estrella de Diego, poniendo palabras a una percepción que, según los expertos, sigue muy extendida entre el público. Porque detrás de cada traslado hay un proceso técnico, científico y administrativo que implica a prácticamente toda una institución.

Mucho más que "mover un cuadro"

La polémica reciente no es nueva. Cada cierto tiempo reaparece la idea de trasladar el Guernica, una de las obras más emblemáticas del arte contemporáneo, pero lo que suele quedar fuera del debate es todo lo que implica tomar una decisión así.

El traslado de una obra de arte no es una cuestión logística básica, sino un procedimiento conocido en el sector como "de clavo a clavo". Es decir, desde el momento en que la pieza se descuelga de su ubicación original hasta que regresa a ella, todo está medido al milímetro.

Nada se deja al azar.

Desde la primera llamada entre instituciones hasta el montaje final en destino, intervienen equipos de conservación, seguridad, transporte, comisariado y dirección. Y cada paso está sujeto a protocolos extremadamente estrictos.

La obra como "ser vivo"

Uno de los aspectos clave que subrayan los expertos es que las obras de arte no son objetos inertes. Se comportan, en cierto modo, como organismos sensibles a su entorno.

Cambios de temperatura, humedad, presión o vibración pueden afectar a su estado. Por eso, antes de aceptar cualquier traslado, se analiza en detalle el lugar al que viajaría la pieza: accesos, condiciones ambientales, seguridad y recorrido interno.

Existe incluso un documento específico, el facility report, que detalla todos estos aspectos y que resulta determinante para aprobar o rechazar un préstamo.

No todas las obras pueden viajar (y el Guernica es un caso especial)

Aquí es donde entra uno de los puntos más importantes del debate. No todas las obras están en condiciones de ser trasladadas, y el Guernica es uno de los ejemplos más delicados.

El propio proceso de creación de la obra -rápido, con múltiples capas y cambios sobre la marcha- hace que su estructura sea especialmente vulnerable. A diferencia de otros cuadros con pigmentos más estables, la pintura de Picasso presenta fragilidades que obligan a extremar las precauciones.

Por eso, aunque en el pasado fue enrollado y transportado, hoy en día ese tipo de práctica sería prácticamente impensable en términos de conservación.

Cajas, sensores y viajes vigilados

Cuando una obra sí puede viajar, el proceso alcanza niveles de precisión casi quirúrgicos. Las piezas se embalan en cajas diseñadas específicamente para ellas, con sistemas que absorben vibraciones y mantienen constantes la temperatura y la humedad.

En algunos casos, incluso se utilizan cajas climáticas que funcionan como microentornos controlados.

El transporte tampoco es convencional. Camiones climatizados, vuelos con protocolos especiales y un elemento clave: el correo. Un técnico del museo que acompaña la obra en todo momento, supervisando cada fase del trayecto y preparado para reaccionar ante cualquier incidencia.

Una negociación constante

Otro aspecto poco visible es la negociación entre instituciones. Solicitar una obra no implica obtenerla automáticamente. De hecho, muchas peticiones se quedan en el camino.

Los comisarios deben diferenciar entre lo posible, lo difícil y lo imposible antes incluso de enviar una solicitud formal. Y aun así, el proceso puede alargarse durante meses o terminar en negativa si no se garantizan todas las condiciones.

En el caso de museos públicos, además, intervienen organismos estatales que pueden autorizar o bloquear los préstamos en función de la importancia o fragilidad de las piezas.

El debate que siempre vuelve

El caso del Guernica resume bien esa tensión entre deseo y realidad. Por un lado, la voluntad política o cultural de acercar una obra a otro territorio. Por otro, los límites técnicos que imponen su conservación y seguridad.

Porque, como recuerdan los expertos, trasladar una obra no es solo mover un objeto. Es custodiar una parte del patrimonio.

La frase que resume todo

Por eso, la frase de Estrella de Diego no es solo una provocación, sino una síntesis de todo ese proceso invisible.

"Un cuadro no se pide, se enrolla, se mete en una caja y viaja".

Una forma de recordar que, aunque pueda parecer sencillo, detrás de cada traslado hay decisiones complejas, riesgos medidos y, en muchos casos, la conclusión más difícil de aceptar:

que hay obras que, simplemente, no deben moverse.