León XIV mantuvo una audiencia privada con Bad Bunny este lunes en el Bernabéu

Y se cumplieron todos los pronósticos... Bad Bunny y León XIV pudieron conocerse finalmente este lunes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, según ha podido confirmar RTVE. El puertorriqueño ha coincidido con el pontífice en mitad de su gira mundial, que acumula 10 citas en la capital.

Aunque esto no ha pillado de sorpresa para nadie. Desde que se supo de esta curiosa coincidencia en Madrid, se levantaron miles de pronósticos y espectativas de un posible encuentro y finalmente, se ha producido. Tanto el puertorriqueño como el santo padre han querido hacer un hueco en sus extensas agendas en la capital para conocerse.

Según el canal público, se tomaron varias fotografías con teléfonos móviles aunque solo hay una oficial realizada por la comitiva papal. Por ambas partes se está estudiando el momento más propicio para publicarlas en las redes y plataformas sociales o en los medios de comunicación que se consideren oportunos.

El propio arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, ya había insinuado un posible acercamiento, que finalmente se ha visto satisfecho.

"Madrid da para mucho. Hay personas que no se oponen, sino crean puentes y puede haber puentes. Desde luego, creo que en cuanto él se entere que está, pues si quiere hablar con el papa, el papa seguro que le recibe, como recibe a todos. No serían cosas antagónicas", comentaba en unas declaraciones también recogidas por el medio de comunicación. Eso sí: "Las sorpresas son sorpresas y la gestación de este tipo de reuniones con artistas se llevan muy en sigilo".