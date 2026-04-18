Giro histórico para los adictos al juego: el Tribunal de la UE abre la puerta a que miles de jugadores recuperen el dinero perdido en plataformas sin licencia

En un futuro cercano, los jugadores desafortunados podrán ser rembolsados por las apuestas perdidas en los juegos online. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves que Alemania pueda vetar en su territorio juegos de apuestas online que sí estén permitidos en otros Estados miembros. Esto podría abrir la puerta a que los ususarios accedan a estos pese al veto para después reclamar la devolución de las pérdidas derivadas de sus apuestas.

Tal y como apunta Europa Press, el caso de un residente alemán ha sido el germen de la decisión de los tribunales europeos. Este, reclama la devolución de sus apuestas perdidas en tragaperras virtuales gestionadas a través de dos sociedades establecidas en Malta con licencia para juegos de azar en Alemania, donde estaban prohibidas en el momento en el que el afectado apostó.

En el momento en el que el alemán lanzó sus apuestas, la normativa de ese país prohibía los juegos de azar en Internet, a excepción de determinadas actividades limitadas, como las apuestas deportivas e hípicas, por lo que el veto sí afectaba al formato de tragaperras en el que perdió su dinero el reclamante.

En su sentencia, el Tribunal aclara que el Derecho comunitario permite que cada uno de los veintisiete legisle a nivel nacional para prohibir la organización online de juegos de casino, de máquinas tragaperras y de determinadas apuestas y con ello, "calizar la actividad de juego hacia circuitos controlados y luchas contra los mercados paralelos".

Asimismo, el Alto Tribunal indica que la legislación comunitaria no se opone ni a que se reconozcan las consecuencias jurídicas de esa prohibición, ni a que se declaren nulos los contratos firmados en un momento de prohibición, ni a una acción civil de restitución de las cantidades perdidas en las apuestas.

Por último, los magistrados del Tribunal de la UE concluyen que "es compatible" con el Derecho de la Unión "la acción de restitución de las cantidades perdidas en apuestas y que la nulidad del contrato y sus efectos se rigen por el Derecho nacional aplicable". "La existencia de una licencia de juego en otro Estado miembros no basta para caracterizar un abuso de derecho o la constatación de una posible mala fe".